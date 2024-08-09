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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında bugün Hatayaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair konuşan Özbek, sezon sonunda şampiyon olarak 5. yıldızı takacaklarını söyledi.

İşte Dursun Özbek'in sözleri:

"BAZI ŞEYLERE DUR DEMENİN ZAMANI GELDİ"

"Bugün akşam saatlerinde Süper Lig'in yeni sezonunu stadımızda açacağız. Son iki senelik başkanlık dönemimde mümkün olduğunca söylediklerimle değil başardıklarımla konuşmayı tercih ettim. Bazı şeylere dur demenin zamanı geldi."

"AHLAKSIZLARA SESLENİYORUM, MASANIN ALTINDAN ÇIKIN!"

"Son dönemde özellikle sosyal medyadan beslenen, kirli bir yapının Galatasarayımız üzerinde oynadığı oyunları görüyoruz. Buradaki amacı sizlerle paylaşmam gerekiyor; tek bir amaç var, o da son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışmak! Galatasaray'ın yapmaya çalıştıklarını başarması halinde arada oluşacak uçurumun kapanması mümkün değil. İşte bu yüzden akılalmaz iftiralarla ve olmayacak yalanlarla saldırmaya başladılar! Bu başarıları engellemeye çalışacaklarını biliyorduk ama kıskançlığın bu noktaya geleceğini zannetmiyorduk. Olay sadece bana değil, kulüp çalışanlarıma yöneticilerime ve oyuncularıma saldırma, iftiralar atma, hadsiz açıklamalar noktasına geldi. Bugün itibarıyla bu ahlaksızlara hiçbir tolerans göstermeyeceğimin bilinmesini istiyorum. Buradan onlara şöyle sesleniyorum; masanın altından çıkın saklanmayın!"

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"SİZİ ORADAN ÇIKARMASINI BİLİRİZ"

"Kuytu köşelerden siz çıkmazsanız saklandığınız yerlerden ortaya çıkmazsanız biz sizi oradan çıkarmasını bilirsiniz. Galatasaray'ın adını konuşmaya başlarken iki kere düşünün."

"TRANSFER DÖNEMİNİN BİTMESİNE 1 AYDAN FAZLA VAR"

"Tüm bu kirli algılara karşı gerçekleri konuşmak istiyorum. Sahaya çıkacak olan takımımız birbirinden değerli oyunculardan kurulu, son iki sezonun şampiyonudur. Puan rekoru kıran, istatistiklerde en önde gelen takım. Biz hocamızla birlikte kadroyu koruma kararı aldık. Takımımızın daha güçlü olması için 3 bölge belirledik. Transfer listesinin en üstündeki oyuncuları 3 Ağustos itibarıyla takımımıza dahil etmiş bulunuyoruz. Bunu hep birlikte yaptık. Transfer dönemi bitmesine 1 aydan fazla var. Bu takımla geçen sezonu şampiyon tamamladığımızda hedefimiz Avrupa demiştik, hedefimizde devam ediyoruz. Başaracağımızdan kimsenin endişesi olmasın."

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"5. YILDIZI TAKACAĞIZ"

"Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Bizimle aynı hedefin peşindesiniz. Hedefimize inanmaya devam edelim. Zor olacak ama başaracağız. Çünkü bundan önce başardık. İyi insanlar kötülüğe karşı her zaman kazanmıştır, yine de kazanacaktır. Galatasaray, seneye göğsünde 5. yıldızla taraftarlarımızla kucaklaşacak."

"TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZ KONUSU OLABİLİR"

"Transfer döneminin başlangıcında 3 tane eksik nokta tespit ettik. Şu amaçtayız; geçen sene şampiyon olmuş, başarılara imza atmış, rekorlar kırmış bir kadromuz var. Öncelikle bu kadroyu muhafaza etmek üzere teknik ekibimizle, yönetim kurulumuzla bunun kararını aldık. Geçen seneki bazı bölgeleri kuvvetlendirmek için 3 nokta tespit ettik. 3 Ağustos itibarıyla bu 3 transferi bitirdik. Transferin bitmesine 1 aydan fazla zaman var. Bu zamanı da kullanmak istiyoruz. Galatasaray'ın kadrosu çok değerli bir kadro, bunu herkes biliyor. Teklifler gelebilir. Tekliflerin değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Yeni dönemde fırsat transferleri çıkabilir. Hem Avrupa'ya hem Süper Lig'e hazır vaziyette bekliyoruz. Süreci değerlendirmek gerektiği zaman, Galatasaray'ı yönetenler bu süreci değerlendirmek zorunda olabilirler. Hiç kimse merak etmesin. Geçen sene şampiyon olan kadro aynen devam edecek. İhtiyaç duyulan bölgelere transferleri yaptık."

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"DENEYE DENEYE BIKMADILAR"

"Siz gazeteciler kirli oyunlarının farkındasınız. Olayları takip ediyorsunuz. Mesleğiniz gereği bu konuda derinlemesine araştırma yapabiliyorsunuz. Geçtiğimiz sezonlarda da aynı şeylerle uğraştık. Galatasaray'ın hedeflerine bakıldığı zaman, önünü kesmenin bir tek yolu vardır, bu tip oyunlar. Bunlarla başarılı olunmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz sezonlarda da oynandı, bu sene de fazlasıyla deneniyor. Bunlar beyhude. Galatasaray, 500 yılı aşkın bir kültürden doğmuş, bu kadar kökleri derinde olan bir çınardır. Ne bu kirli oyunlar... Galatasaray'ın yükselişine etki edemezler. Önce bunun bilinmesi lazım. Deneye deneye bıkmadılar. Haklı haksız denemeye devam ediyorlar. Beyhude... Beyhude yere devam ediyorlar. Alışkanlıkları var. Bu alışkanlıklara bağlı olarak deneyeceklerdir. Kimse Galatasaray'ın hedefini, yürüyüşünü değiştiremez, bozamaz. Herkesin bunu iyi bilmesi lazım. Galatasaray bir bütündür. Tek yumruk halindeyiz. Ne yaparız da bu birliği bozarız diye beyhude çaba içindeler. Biz sergilediğimiz tek yumruk halini sahada da, her yerde de göstermeye devam edeceğiz."

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"BU KAPIDAN GİREMEYECEKLER"

"Bilgi nasıl sızar? Birisiyle paylaşırsın. Muhatabınızın ilişki seviyesinde arada idareciler, menajerler, bir topluluk var karşınızda. Bilginin nereden sızdığı bizim tespitimizde. Bu konuda hukuki süreci başlattık. Muhataplarınızın nasıl davranacağını da bilemezsiniz. Bir sürü teklif gönderiyoruz. İşin içinde gizlilik anlaşması olmasına rağmen bunun sızması elinizde değil. Bizim elimizde olan hukuki sürecin başlatılması ve bunu yapanların bunun hesabını vermesi var. Tespitlerimiz var. Bu tespitlerimize bağlı olarak Galatasaray'ı yıpratmaya çalışanlar, bu kapıdan giremeyecekler."

"SÜPER KUPA'DAKİ SONUÇ YAKIŞMADI"

"Konuşmaktan ziyade yapacağımız işlerle anılmak istiyoruz. Hafta sonu Galatasaray'a yakışmayan bir sonuç oldu. Her gün konuşmak yerine bugün burada sorulara cevap vermenin daha doğru olacağını düşündüm. Arkadaşlarım zaman zaman açıklamalar yaptı. Kulübün en üstü olarak sorularınızı cevaplamak için buradayım. İfade edilen şeylerin bir çoğu Galatasaray'ı yıpratmaya yönelik. Daha sezon başlamadı, bugün oynayacağımız maçla başlayacak. Süper Kupa oynadık, alınan netice Galatasaray'a yakışmadı. Derin yorumlar yapılacak bir maç değildi. Elbette ki üzüldük, herkes bu konuda üzüldü. Yapılan yorumların daha verimli olması için ligin başlamasını bekliyoruz. Yönetim ne camiayı ne oyuncuları yalnız bırakmamıştır. Zamanı gelince konuşuruz. Bugün zamanıdır. Sorularınızı tüm şeffaflığımla yanıtlamaya çalışıyorum. Galatasaray'a yakışmamıştır sonuç. Futbolcularımız da, camia da üzüntüsünü yaşamıştır ama hedefimizden hiçbir sapma olmamıştır. Hedefimiz 5. yıldızı takmaktır."

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"SALDIRILAR BEYHUDE"

"Saldırı saldırıdır. Saldırının içerisi dışarısı bana göre olmaz. Şunun bilinmesinde fayda var; Galatasaray, her zaman olduğu gibi tek yumruktur. Camia bir bütündür. Soruyu nereye çekmek istediğinizi, beklediğiniz cevabı anlıyorum ama öyle bir şey yok. Galatasaray bir bütündür. Galatasaray'a saldıranların Galatasaraylı olması mümkün değil. Saldırılar büyük ölçüde dışarıdan gelmektedir. Saldırıları yapanların Galatasaraylı olmadığı kesindir. Bu saldırılar yeni değildir. Geçen sene de vardı, bu sene de var. Demin ifade ettim; beyhude saldırılar. Sezon başlasın, inşallah sezon sonunda bu konuştuklarımızı tekrar hatırlarız."

"PSİKOLOJİK TEDAVİ ONLARA LAZIM"

Soru: "Motivasyon konusu tartışma oluyor; futbolcuların mental gücünü artırabilmek adın profesyonel anlamda psikolojik desteğın alınması söz konusu olabilir mi?"

Dursun Özbek: "Bunun en iyi ölçümü; futbolcularımızı izlemek. İki güzel kamp dönemi geçirdik, ben de ziyaretlerine gittim. Onların davranış biçimlerine dikkat etmek. Birlikteliklerindeki duruşlarını, konuşma tarzlarını yakından izliyoruz. Dediğiniz manada, Galatasaraylı sporcuların böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir görüş yok, böyle bir talep de yok. Ancak, her şeye hazırlıklıyız zaten. Böyle bir eksikliğimiz olduğu zaman sistemimiz hazır. Belki şunu analiz etmek lazım; Galatasaray'a yapılan saldırıların nedenine bakmak lazım. Psikolojik tedavi, onlara lazım. Galatasaray'a ne yaparsanız yapın Türkiye'nin en büyük spor markası. Onun için psikolojik tedavinin hangi tarafa ihtiyaç olduğunu düşünmek lazım."