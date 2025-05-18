Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı: İyi olan kazandı

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Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Sezonu yorumlayan Özbek, "Çok çetin bir sezon geçirdik. Yalanlarla, algılarla dolu bir sezon geçirdik. Sonunda iyi olan yine kazandık. 5. yıldızı taktık. Adnan Başkan sürekli yanımda oldu. Ona da teşekkür ederim" dedi.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, "Bu şampiyonluklar zor oluyor, başkan ve ailesinin neler çektiğini iyi bilirim. Herkes kutlamak ister. Başkan ise eve gidip dinlenmek ister" şeklinde konuşurken Dursun Özbek, "Tercüman oldun bana, teşekkür ederim" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.