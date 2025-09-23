×
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Sadettin Saran açıklaması: Aradım, tebrik ettim

Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 11:40

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özbek, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ı arayıp tebrik ettiğini ifade etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadın voleybol takımı için düzenlenen sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılıların başkanı, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, kendisine yöneltilen 'Fenerbahçe başkanlık seçimi' sorusuna da cevap verdi. 

Özbek'in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

"Rakibimizde seçimle gelen bir yönetim değişikliği oldu. Galatasaray olarak amacımız, yeşil sahalarda devam eden rekabetin orada kalmasını arzulamak. Adaletli yönetim olmazsa olmazımızdı. Geçmiş yönetim ile sportif faaliyetler dışında tansiyonu yüksek bir ilişki içerisinde bulunduk. Arkadaşlarımızla düşüncemiz, bu şekilde devam etmemesi. Sporun birleştirici gücünde mücadele olmasını arz ediyorum. Beklentimiz, rakibimizin de bu şekilde cevap vermesi. Yönetim kurulu arkadaşlarımızın beklentisi de aynı şekildedir. Yeni seçilen yönetimi aradım ve tebrik ettim. Bu saatten sonra inşallah futbol ailesinin tüm paydaşları, daha güzel futbol izlettirmek için hareket eder diye düşünüyorum. Böyle bir beklenti içindeyim."

#Galatasaray#Dursun Özbek#Sadettin Saran

