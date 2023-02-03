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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten PFDK ve Tahkim Kurulu açıklaması

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#Galatasaray#Dursun Özbek#PFDK
Galatasaray Başkanı Dursun Özbekten PFDK ve Tahkim Kurulu açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 16:59

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, PFDK'nın kendisine verdiği 50 günlük hak mahrumiyeti cezasıyla ilgili Tahkim Kurullu'na sözlü savunma vermek üzere geldiği TFF'nin Levent'teki binasının çıkışında açıklamalar yaptı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na hukuk aramaya geldiğini belirterek, "Sadece kendim için değil. Bundan sonraki uygulamalarda herkes için adaletin sağlanmasını temin etmek için bizzat geldim. Gayet anlayışlı davranıldı" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, sarı-kırmızılılara verilen cezalarla ilgili savunma amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na gitti. Başkan Özbek, toplantı çıkışında GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Savunmalarını Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sözlü olarak yapmak istediklerini belirten Özbek, "Bize cevap dahi vermediler. Cevaben sadece cezayı tebliğ ettiler. Yönetmelikler açık. Açık sözlü savunma talebinin değerlendirilebileceği ve bu manada sözlü savunmanın PFDK nezdinde yapılabileceği yönetmeliklerde yazıyor. Kabul etmeyebilir ama en azından kabul etmediğinin bilgisini kulübe aktarmak zorunda ki biz o zaman savunmamızı belki yazılı olarak yapabiliriz. Bunun bildirmeden, süre dolduktan sonra cezayla birlikte sözlü savunmamızın kabul edilmediğini tebliğ ettiler. Son derece yanlış buluyorum. Tahkim Kurulu'ndan sözlü savunma istedik. Buraya gelip sözlü olarak savunmamızı yaptık" diye konuştu.

"Gayet anlayışlı davranıldı"

PFDK temsilcilerinin zaman zaman doğru kararlar almadığıyla ilgili endişelerini dile getirdiklerini söyleyen Dursun Özbek, "Detaylarıyla kendilerine anlattık. Biliyorsunuz hak mahrumiyeti cezaları paraya çevrilebiliyor. Kurula anlattım. Cezamı affedin diye gelmedim. Şu anda parayı yatırdım. İnfaz edildim. Şu anda hak mahrumiyeti cezası söz konusu değil. Buraya hukuk aramaya geldim. Sadece kendim için değil. Bundan sonraki uygulamalarda herkes için adaletin sağlanmasını temin etmek için bizzat geldim. Gayet anlayışlı davranıldı. Değerlendirmelerini yapacaklardır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Dursun Özbek, son olarak da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlunun geçirdiği kaza dolayısıyla Koç'u aradığını belirterek, "Kapıdan çıkarken bir haber aldık. Ali Koç’un oğlu kayakta bir kaza geçirmiş. Kendisini aradım ve geçmiş olsun dedim. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum" dedi.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#PFDK

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