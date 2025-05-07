Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen ve transfer açıklaması

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk, transfer ve Osimhen hakkında konuştu.

Özbek'in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde oldu:

Galasatasaray Spor Kulübü’nü yöneten kişiler olarak, daha şampiyonluk ile ilgili bitmiş bir şey yok. Bir görev tamamlanmadan şampiyonluk konuşamayız. Sadece sahaya odaklanma fikrimizi devam ettiriyoruz. Aritmetik olark lig sonuçlanmamıştır. Lig sonuçlanmadan söylenmesini dahi istemiyorum. Bu cumartesiden itibaren aynı konsantrasyonla çıkacağız. Hedefimiz hem Süper Lig’i hem Türkiye Kupası’nı kaldırmak. Ben ve arkadaşlarım bu başarıya odaklandık. Futbolcularımız, teknik kadromuz, bu başarıyı Galatasaray sevdalılarına hediye etmek için çalışıyor.

OSIMHEN SORUSUNA CEVAP: GÜNÜ GELDİĞİ ZAMAN DÜŞÜNCELERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ

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Türkiye’de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Şu anda yarış halindeyiz, futboldaki yarış bitmedi. Transfer Haziran’da başlıyor. Hiç kimse kimi alacağız, kimi satacağız düşüncesinde olmasın. Sahaya odaklandık. Gündemimizde transfer söz konusu değil. Günü geldiği zaman düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız.