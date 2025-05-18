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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması: 'Kalmak istemesi lazım!'

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig
Galatasaray Başkanı Dursun Özbekten Osimhen açıklaması: Kalmak istemesi lazım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 21:56

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından konuştu.

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Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Sezonu yorumlayan Özbek, "Çok çetin bir sezon geçirdik. Yalanlarla, algılarla dolu bir sezon geçirdik. Sonunda iyi olan yine kazandık. 5. yıldızı taktık. Adnan Başkan sürekli yanımda oldu. Ona da teşekkür ederim" dedi.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, "Bu şampiyonluklar zor oluyor, başkan ve ailesinin neler çektiğini iyi bilirim. Herkes kutlamak ister. Başkan ise eve gidip dinlenmek ister" şeklinde konuşurken Dursun Özbek, "Tercüman oldun bana, teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Geleceği belirsizliğini koruyan Osimhen'e de bir parantez açan Dursun Özbek, "Osimhen ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Her şeyden önce Osimhen'in de Galatasaray'da kalmak istemesi lazım." diyerek sözlerini noktaladı. 

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig

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