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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten olağanüstü toplantı çağrısı

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Kulüpler Birliği
Galatasaray Başkanı Dursun Özbekten olağanüstü toplantı çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 15:35

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı'nı olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı'nı olağanüstü toplantıya çağırdı.

Hakemlerin performansı konusunda rahatsızlıklarını önce Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un basın toplantısıyla ifade eden sarı kırmızılı kulüpte başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, Corendon Alanyaspor maçı sonrası ise sıcağı sıcağına stadyum önünde basın toplantısı düzenlenmişti.

Galatasaray'ın Kulüpler Birliği toplantısında bir kez daha hakemlerin durumunu masaya yatıracağı ve toplu halde aksiyon alınması için çağrı yapacağı kaydedildi.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Kulüpler Birliği

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