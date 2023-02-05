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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten kulüp başkanlarına Kulüpler Birliği daveti

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Trabzonspor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 22:15

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından son günlerde kulüpler arasındaki gerginlikle ilgili açıklamalar yaptı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi kar kış demeden tribünü doldurdular. Trabzonspor'un değerli başkanı Ahmet Ağaoğlu da buradaydı yönetimiyle beraber. Onları ağırladık. Güzel bir maç oldu, örnek de bir maç oldu. Seyircisiyle, taraftarıyla, sahadaki oyunla, oyuncuların tavrıyla örnek olması gereken bir maç izledik. Her iki takıma da bunun için teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkür de oyuncularıma, teknik ekibime gönderiyorum. İyi hazırlandılar. İlk saniyelerde yediğimiz gole rağmen geri dönüp 3 puanı hanemize yazdırdı. Şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüz bu şekilde devam ediyor.

"BİZ BİRBİRİMİZE DÜŞMAN OLAMAYIZ"

Futbolu oynayan, futbola gönül veren bütün izleyiciler şunu bilmeli ki biz takımlar kim olursa olsun birbirimizin sadece rakibiyiz. Hiçbir zaman birbirimize düşmanlık beslememize gerek yok. Aynı vatanın çocuklarıyız. Türk sporunu kalkındırmak için aynı hedefteyiz. Bunu iyi idrak etmek lazım. Dostluğun ve sportif aktivitenin ne olduğunu iyi idrak ederek konuşmalarımızı buna göre yapmamızda fayda var. Biz birbirimize düşman olamayız. Aynı hamurdan yapıldı, aynı ülkenin çocuklarıyız.

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"KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI HEMEN TOPLANMALI"

Son günlerde bazı gelişmeler oldu. Biz de sitelerimizden görüşlerimizi açıkladık. Burada en önemli husus konuyu iyi analiz etmek. Eğer bir sorun varsa bu sorunun nerede çözüleceğini iyi idrak etmek lazım. Son günlere baktığımız zaman sanki daha da tırmanabilecek bir sorunun çözümü belli. Bu sorun Türk futbolunun ve Süper Lig'in sorunuysa bütün başkanların bir araya geldiği Kulüpler Birliği Vakfı var. Bu vakıf herkesin vakfı. Herkes orada istediklerini söylemekte serbest. Kulüpler Birliği acilen toplanmalı ve konuyla ilgili tüm başkanların görüşlerini almalıyız. Herkes için adalet istiyorsak, bizim kulübümüzün mottosu bu. Bunun için adres Kulüpler Birliği, Buradan bütün başkanlarıma çağrı yapıyorum. En kısa zamnada vakfımızda toplanalım, herkes için adalet arıyorsak bunun çözüm bulacağı yer Kulüpler Birliği. Orada herkes eşit, herkesin söz hakkı var. Konsensusu oradan çıkarmalıyız.

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Tekrar ediyorum, biz birbirimizin düşmanı olamayız. Bugün Trabzonspor yönetimi geldi, 2 bine yakın da taraftarı geldi. Ne oldu? Gayet güzel bir maçı izledik. Kar yağışına rağmen bir araya geldik. Öpüştük, yolcu ettik. Bu çok zor bir şey değil.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Trabzonspor

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