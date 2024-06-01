Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Jose Mourinho yorumu

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Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, yönetimiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Özbek, Anıtkabir çıkışında gazetecilerin Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesi hakkındaki sorusuna yanıt verdi.

"Jose Mourinho, çok önemli birisi. Demek ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın yarattığı etki, bayağı endişelendirmiş diğer takımları. Onun için yüksek maliyetli bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez. Galatasaray, Galatasaray'dır. Her zaman kazanan takımdır. Özellikle mayıslara gelince, artık herkes mayısın kimin olduğunu biliyor. Bundan sonra da öyle olacaktır. 5. yıldıza hazırlanıyoruz biz. Gelecek sezon sonunda da 5. yıldızı takmış olacağız."