Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Icardi, Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Fenerbahçe’ye gönderme

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Özbek’in konuşmasında önemli notlar şu şekilde oldu:

"Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok önemli ve değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle devam edecek.

Icardi'nin bu sene son senesi, bize çok büyük değerler katmış, önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır."

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN TFF ÇALIŞMA BAŞLATTI

Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama aslında olayın fazla tartışılmasına gerek bırakmadan aleniyet kazandırmıştır. Bizzat kendi ağızından yapılan işi, ne yaptıklarını, kulüp olarak nasıl bir sözleşme yapıldığını, nasıl ödemelerin yapılacağını kendileri açıkladılar zaten. TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu‘nun bu sözleşmelerle ilgili, özellikle tek tip sözleşmeyle ilgili ne kadar hassas olduğunu, Federasyon için ne kadar önemli olduğunu defalarca zaten söyledi kendisi ve bunun da takipçisi olacağını da defalarca ifade etti.

Hatta geçen çıktığı bir televizyon konuşmasında da buna benzer, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konu tabii sadece Türkiye çerçevesinde, Türkiye sınırları içinde tartışılan bir konu değil. Özellikle bu tip uygulamaların FIFA nezdinde, UEFA nezdinde yaptırımları oluyor, canlı örnekleri var. UEFA’nın geçtiğimiz yıllarda İngiltere ve Fransa’daki kulüplere karşı uyguladığı müeyyideleri gözümüzün önüne getirirsek, hep benzer olaylardan kaynaklanıyor.

Onun için değerli Federasyon başkanımızın yaptığı açıklamaları, bu konuda tek tip sözleşmeyle ilgili söyledikleri dikkate alırsak, konunun üzerine ciddiyetle gidileceğini düşünüyorum. Konuyla ilgili zaten bir çalışma başlattıklarını ihsas etti. Bundan sonrasını izleyeceğiz, konu sadece A takımı B takımı C Takımı’nın işi veya ilgisi değildir. Konu Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendirdiğini düşünüyorum."