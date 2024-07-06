Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş açıklama: 'UEFA tepemizde, ceza alabiliriz'

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki istemek amacıyla olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in sözleri;

Değerli Galatasaraylılar, bu önemli günde genel kurulumuza gösterdiğiniz ilgi ve destek çok önemli. Seneye 25. şampiyonluğumuzu kazanacağız, 5. yıldızımızı göğsümüze takacağız. Bizim hayallerimiz var. Ulaşmak istediğimiz Avrupa şampiyonlukları var. Yeni sezon için çalışmalarımıza planlı bir şekilde devam ediyoruz. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor. En iyi oyuncuları kadroya katacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

YETKİ İSTİYORUZ

Seçim sürecinde size yapmak istediklerimizi anlatmaya çalıştık. Bugün bu hedefe ulaşmak için sizden yetki istiyoruz. Amacımız hiçbir üyenin kafasında soru işareti bırakmamak. Almak istediğimiz yetkilerle temel amacımız Galatasaray'ın güçlü bir mali yapıyla rekabet ettiği her branşta başarıya ulaşmak. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıp güçlü bir finansman yapısı oluşturmak istiyoruz. Yıllardan beri yaşadığımız borç sorununu çözmek için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.

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BANKA BORCU KAPATILMALI

Hasılat paylaşımı modelinde bizim hazırladığımız ihale şartnamesinde Galatasaray'a bir ön ödeme yapılmasını istedik. Bizim 2.3 milyarlık banka borcunun kapatılması lazım. Arsa üzerinde ipoteğin kaldırılması lazım ki satılma şansı artsın. Bu avans bizim için önemli. Bu parayı ödediğimizde sadece Florya'da değil tüm gayrimenkullerimizin üzerindeki ipotekler kalkacak.

UEFA TEPEMİZDE

UEFA devamlı tepemizde. Negatif öz sermaye durumundayız şu anda. Bunu derhal düzelt diyorlar bize. Bunu yapamazsak büyük ihtimalle ceza alacağız. Bunun yolu da bu alınacak avanstan geçiyor. Bunlar önemli değil UEFA ne derse desin diyebilirsiniz. Ama ben bir Galatasaraylı olarak diyorum ki bunlardan hepsinden daha önemlisi şu; biz öyle bir kültürden geliyoruz ki asla esaretin altında kalmayı kabul etmemiş bir kulübüz. Bankalar Birliği anlaşması şu anda bir prangadır. Ben bundan çıkmak istiyorum. Yaklaşık yılda 1 milyon 200 bin TL faiz ödüyoruz. Rakiplerimizin ne dediğini duyduğunuzu düşünüyorum. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bunu 5-6 sene önce söylemiştik. Eğer Galatasaray'ı yönetmek istiyorsanız harcamalarınız iki misli kadar fon üretmek zorundasınız. O yüzden bu borcu kapatmamız lazım. Bizden sonra rakiplerimiz de bu borç sarmalından çıkmaya çalışıyor

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GALATASARAY'I RİSKE ATMIYORUZ

Eğer Galatasaray olarak bir başarı kovalıyorsak ortak hareket etme en önemli değerimizdir. Biz de yönetim olarak buna hazırız. Yeter ki tartışalım ve birbirimizi ikna edelim. Bizim bu hasılat paylaşımı savunmamız şöyle anlaşılması lazım. Galatasaray'a bir lira riske girmeden yapacağı ihale sistemini anlattık. İnşaatın yapılış şekli anahtar teslim olacak. Bunu yapacak firma her türlü incelemeden geçecek. Sermaye yapısı kuvvetli olan bir firma ile yürütülecek. Elbette herkes Galatasaray'ın en karlı çıkacağı modeli ister. Sanki biz Galatasaray'ın daha fazla para kazanmasını istemiyormuşuz gibi söyleniyor. Hayır! Galatasaray'ın bir delikli kuruşunu riske atmak istemiyoruz.

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