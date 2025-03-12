Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Mourinho'ya sert sözler! 'Irkçı hocalarına alkış tutuyorlar'

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübünün Mart ayı Olağan Divan Kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.



Özbek'in konuşmasında, Fenerbahçe'ye dair yaptığı açıklama şu şekilde oldu;



"Futbol takımımız 25. şampiyonluğa, 5. Yıldıza doğru ilerlemeye devam ediyor. Bizi engellemek için organize bir şekilde hareket eden kirli bir ittifakın parçası olan bu kişilere ve onların her gün sahnelemeye çalıştıkları ahlaksız oyunlara karşı yine sahnede olacağız.

Görüyorsunuz, biz Galatasaray olarak Türk futboluna katkı sağlayacak projeleri konuşuyoruz. Onlar kafalarındaki kirli projelerle sadece Galatasaray’ı konuşuyorlar. Her gün başka bir yalanı, gerçekten inanıyormuş gibi, kameralar karşısında yüzleri kızarmadan söylemekten çekinmiyorlar.

IRKÇI SÖYLEMLERDE BULUNAN HOCALARINA ALKIŞ TUTUYORLAR

Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik bir şekilde aşağılamaya çalışan ırkçı söylemlerinde bulunan hocalarına da alkış tutuyorlar. Allah kimseyi, sırf bir şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın.

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Biz bu yola 25. Şampiyonluğumuzu kazanmak, 5. Yıldızımızı almak için yola çıktık. Hepinizin yardımıyla şampiyon olacağız."



