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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe maçı öncesi açıklama

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Fenerbahçe
Galatasaray Başkanı Dursun Özbekten Fenerbahçe maçı öncesi açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 15:02

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı taraftarlara sağduyu çağrısında bulundu.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in 25. hafta kapanış maçında bu akşam oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi açıklama yaparak, "Her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden Başkan Dursun Özbek imzalı paylaşılan mesajda, şu cümlelere yer verildi:

"Değerli Galatasaraylılar,

Bu akşam asırlık ezeli rekabetin yeni bir sayfasını açarak Fenerbahçe’yi sahamızda konuk edeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz.

Ancak;
Türk futbolunun son dönemlerde içine çekilmek istendiği kaos ve kargaşa ortamının oluşturacağı tehlikeyi görüyoruz. Birtakım odakların; Galatasaray’a karşı takındıkları düşmanca tavır, ortamı geren eylem ve söylemleriyle birlikte kardeşi kardeşe kırdırmaya kadar gidecek tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetini ortaya koymaktadır.

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Galatasaray Spor Kulübü ve ona gönülden bağlı milyonlarca taraftarın hiçbir ferdi bu yolun yolcusu olmayacaktır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek, toplumsal huzuru korumak her zaman birinci önceliğimizdir.

Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır. Sahaya yabancı madde atmayacağız ve son saniyeye kadar, hiç durmadan, Galatasarayımızı destekleyeceğiz.

Galatasaray her zaman sahada kalarak terinin son damlasına kadar, zafer için kazanmak için mücadele edecektir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; sonunda iyiler kazanacak!"

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Fenerbahçe

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