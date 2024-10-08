Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya cevap: 'Samimiyetsizlik! Daha 24 saat geçmeden...'

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuruda bulundu.

Dün akşam katıldığı bit televizyon programında konuşan Acun Ilıcalı'ya yanıt veren Özbek, şu ifadeleri kullandı:

'Dün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun davetiyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldik. Bu görüşmede tüm başkanlar olarak bir kardeşlik iklimi oluşturmak adına bundan sonra yapacağımız açıklamalarda daha dikkatli olacağımıza dair bir karar aldık.

'DAHA 24 SAAT GEÇMEDEN...'

Kararımızdan daha 24 saat geçmeden bu toplantıda bulunan kulüplerden birinin yöneticisi bir televizyon programında yine aynı algılarla kulübümüzü hedef göstermeye çalışan açıklamalar yaptı. Bu samimiyetsizliğe rağmen biz, verdiğimiz sözün arkasında durmaya devam ediyoruz.

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Ülkemizin birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğu zamanlarda kardeşi kardeşe düşman etmeye, toplumu germeye, kaos yaratmaya çalışan, buradan kendine çıkar sağlamayı uman bu zihniyetin bundan önce de karşısında olduk, yine karşısında olacağız.'

NE OLMUŞTU?

Dün (7 Ekim Pazartesi) Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de futbol gündemine dair açıklamalar yaptı.

ACUN ILICALI ŞU İFADELERİ KULLANMIŞTI:

"HAKSIZLIĞA GELEMİYORUZ"

"Kavganın içinde olmak istemiyoruz. Futbolun da güzel günlere geçeceğini düşünüyoruz. Türk futbolunun her döneminde gergin zamanlar olmuştur. Biz daha gergin durabiliriz. Yapı olarak da haksızlığa gelemiyoruz. Adalet istiyoruz. Camianın sesi olmak zorundayız. Camianın sesi olmak için aday olduk. Sonuç itibariyle başkanımızın kendi tercihi. Fenerbahçe yönetiminde bu görev bana verildi. Başkanımız gerek gördüğü yerlerde kendi konuşacaktır."

"İÇERİYE YERLEŞMİŞ BAZI İSİMLER VAR, HAKEM, GÖZLEMCİ"

"Geçen hafta kısaca Türk futbolunda garip şeyler oluyor dedim. Direkt cevap istiyorum. Beni karalamayın olayı anlatın dedim. O saldırılarla kimse bir yere varamaz. Somut sorulara somut yanıtlar bekledik. Cevap alamadığımız gibi 3 gün geçmeden haklı çıktık. Garip bir şekilde anlamsız avantajlara sahip oluyor. Adamın yüzüne koydu dirseği kart yok. Bir anda bir oyuncu kırmızı kart görmedi (Dries Mertens). Lafı bir yere götürmek istemiyorum. İçeriye yerleşmiş bazı isimler var, hakem, gözlemci. MHK Başkanı demiyorum, TFF Başkanı da demiyorum. Federasyon Başkanı, 'Ben VAR'da hata kabul etmiyorum' dedi. Aksiyonları bekliyoruz. Taraftarlarımıza vaatte bulunurken bu sistemi biz yıkayacağız dedik. Önce afişe ederek, Federasyon'dan müdahale bekleyerek olayın değişmesini bekliyoruz."

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"BİZ BU YAPIYI VURA VURA İNDİRECEĞİZ"

"Ben İngiltere'nin MHK başkanı ile görüştüm. 'Bu hakemleri nasıl seçiyorsunuz?' dedim, o da 'Gelen hakeme hangi takımı tuttuğunu, ikameti, ailesinde ve yakınlarda bir takım taraftarı var mı? Bunları soruyoruz ve ona göre maç veriyoruz' dedi. Ya hakemler bizi tahrik ederek TFF'ye saldırmamızı istiyorlar ya da TFF Başkanı'nı sabote ediyorlar. Bir şey yapıyorlar. Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz"

"NE ZAMAN FENERBAHÇE MAÇINDA FAHİŞ HATA OLDU?"

"Ahmet Çakar hakemliğinde etkilenmedi diye bugünkü hakemlerin etkilenmeme durumu yok. Peki İngilizler geri zekâlı mı, tuttuğu takımın maçına o hakemi vermiyor? Avrupa'da bu yapılıyorsa, biz de yapmalıyız. Hakem hatası dünyadaki en normal şey. 17 dakika duran maç, bunun 10 dakikası VAR'dan durmuş. Sen maça 6 dakika uzatma veriyorsun. Bunun adı nedir? Neden Fenerbahçe'ye bu olmuyor? 15 dakika dursun oyun, hakem de 5 dakikada bitirmek istesin. Ne zaman Fenerbahçe maçında fahiş hata oldu?"

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"ICARDİ'NİN KADIKÖY'DEKİ MAÇTA GÖRÜNTÜSÜ YOK"

"Mauro Icardi'nin Kadıköy'deki maçta görüntüsü yok. Surata darbe görüntüsünü verin, ben de ikna olacağım. VAR müdahale edemiyor çünkü elinde açı yok. VAR'ın müdahale etmesi yanlış. Bu pozisyonun şiddet ile ilgili kimse fikir sahibi olmaz. Icardi kendini mi attı, Djiku çok mu sert vurdu? Penaltı da olabilir."

''GALATASARAY MAÇINDA UZATMA 2 DAKİKAYDI"



"Galatasaray maçında bu hafta 5 dakika uzatma verildi, 2 dakika uzatma oynandı. Galatasaray 1 dakika 40 saniye oyuncu değiştirdi. Galatasaray'ın bir hafta önce maçında durum berabereyken uzatma devam ediyor, bu hafta öndeyken uzatma oynanmıyor."

''BU HAKEME GÜVENMEM''



"Şampiyon Galatasaray nick'i ile toplantıya katılıyorsan, objektif maç yönetemezsin. Senin verdiğin kararlara inanmıyorum. Neden insanlar Ahmet Çakar'ın hangi takımlı olduğunu sorgulamamış? Demek sizde sıkıntı yokmuş. Burada sıkıntı var. İngiltere'de Almanya'da tuttuğu takımın maçını yönetemeyen adam, burada da aynısını yönetsin. Ben adamlara bizde öyle olmadığını söyledim, şaşırdılar zaten."

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"GALATASARAY'IN DA HAKKI YENMESİN"



"Ekim ayının başındayız. Bu işi çözeceksek, bize ve TFF'ye süre versinler. Niye olduğunu, neden olduğunu bilmediğimiz çok saçma şeyler oluyor. Önemli olan Türk futbolunun huzura kavuşması. Benim dediğim olursa, yarın huzur olur. Galatasaray'ın hakkı yenmesin, ben bunu istemem."



''SİVAS'TA YİNE TÜRK HAKEMİN ELİNE KALDIK''



"Sivasspor maçında şampiyonluğu kaybettik, bir şey dedik mi? Yabancı hakem istedik, yabancı VAR geldi ve hata yaptı. Biz de sorgulamadık. 'Talimat aldı' demedik. Orada komik durum da var. Orta hakem, VAR'a uymak zorunda değil. Orta hakem, hakem olsa vermez. Yine Türk hakemin eline kaldık, çat diye penaltıyı verip devam etmiş. Ülke olarak güzel insanlarız ama büyük takım tutma durumundan dolayı bunlar oluyor."

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"GALATASARAY AVRUPA'DA 9 MAÇTA 5 KIRMIZI KART GÖRMÜŞ"

"Yabancı hakemlerle zorlanan, kırmızı kart gören takım biz değiliz. Galatasaray'ın iç sahada en son kırmızı kart gördüğü maçı hatırlıyor musunuz? Hatırlayamazsınız çünkü öyle bir maç yok. İki yıldır Galatasaray iç sahada kırmızı kart görmedi. Avrupa'da 9 maçta 5 kırmızı kart görmüşler!"



"GALATASARAY YABANCI HAKEM Mİ İSTİYOR?"

"Bardak taştı, bu sistem çöktü. Galatasaray yabancı hakem mi istiyor? Bu çok iyiydi (Gülerek). Galatasaray istiyor, istemiyor kısmını çok konuşmayalım."