Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ederson açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.

'BÜYÜK BİR İLGİYLE İZLENECEK BİR DERBİ OLACAK'

"Türkiye'de ve dünyada büyük bir ilgiyle izlenecek derbi olacak. Bizlere, ülkemize yakışan, sakatlığı olmayan, dostluk içinde geçen bir derbi olmasını istiyorum."

'SON MAÇIMIZDA DA BÜYÜK HAKEM HATASIYLA KARŞILAŞTIK'

"Hakem konusu TFF'nin işi. Bütün dünyada izlenen bir derbi olması nedeniyle gerekli atama yapılacaktır. Tartışmalara sebep olmayacak bir yönetim sergilenmesini arzu ediyorum. Hakem hataları dünyada her yerde oluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımızda da büyük hakem hatasıyla karşılaştık. Mümkün olduğu kadar az ve toplumların kabul edebileceği hataları görelim. VAR ve hakemin gerekli itinayı göstermesini arzu ediyorum."

'EDERSON KONUSU TFF'NİN İŞİ'

"Ederson konusu TFF'nin işi. Örnekleri var. Onun dışında bir uygulamaya gideceklerini düşünmüyorum."

'BAHİS CEZASININ DA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MAÇA ETKİSİ OLDU'

"Bahis cezasının da Şampiyonlar Ligi'ndeki maça etkisi oldu. Bunları bahane olarak söylemiyorum. İlk 8 hedefimiz vardı. Galatasaray'ı en yüksek seviyeye taşıyacağız. Kimse endişe etmesin. 3 maçta gereken puanları toplamayı hedefliyoruz. Takıma güveniyorum, Şampiyonlar Ligi'nde bizi arzu ettiğimiz yere taşıyacaklar."

'MAÇ SIRASINDA DA GERGİNLİK OLMAMASINI ARZU EDİYORUM'

"Derbi atmosferi sakin geçiyor, toplumu germeye gerek yok. Uzun bir maraton, ligde çok maç var. Gerginlik sadece kulüpleri değil, toplumu geriyor. Buna gerek yok. İnşallah bu şekilde devam eder. Maç sırasında da gerginlik olmamasını arzu ediyorum. Bizim davranış şeklimiz bu şekilde ve böyle devam edeceğiz."

'BEKLEMEDİĞİMİZ BİR YENİLGİ ALDIK'

"Şampiyonlar Ligi'nde beklemediğimiz bir yenilgi aldık, hesabımız öyle değildi. İzleyenler görmüştür, sonucu etkileyen parametreler var. Milli maç aralarında takımların başına gelen sakatlık süreçleri etkili olmuştur. Takımda çok sayıda milli oyuncu olması ve bunların milli maçları... Sezon boyunca 70'ye yakın maç oynanıyor. Sakatlıklar oluyor, Galatasaray da bundan nasibini aldı. Sakatlıklar sonucu etkiledi. Önemli faktörlerden biri de maçın hakeminin verdiği kararlardı. Maçta ve sonrasında tekrar izleyerek verilen kararların neticeye etki ettiği çok net görülüyor."

'ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

"Ara transfer dönemine az bir zaman kaldı. Konuyu her gün tartışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Sessiz ama nitelikli bir çalışma yapıyoruz"

