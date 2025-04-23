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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten deprem açıklaması: İnşallah can kaybı olmaz, büyük bir hasarla da karşılaşmayız

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Deprem
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten deprem açıklaması: İnşallah can kaybı olmaz, büyük bir hasarla da karşılaşmayız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 16:34

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Florya’daki etkinliklere katıldı. Özbek, İstanbul’da yaşanan depreme ilişkin de konuştu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Ümit ediyorum ki büyük bir zayiat yoktur. Kısa kısa haberler alıyoruz, ufak tefek şeyleri duyuyoruz. İnşallah can kaybı olmaz. Büyük bir hasarla da karşılaşmayız” dedi.

Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Florya’daki Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya geldi. Başkan Dursun Özbek, Florya’daki buluşmada merkez üssü Marmara Denizi olan ve İstanbul ile çevresinde de hissedilen 6,2’lik deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Depremde can ve mal kaybı olmaması temennisinde bulunan Özbek, “Biraz önce bir deprem meydana geldi. Buradaydım, bayağı sallandık. Ümit ediyorum ki büyük bir zayiat yoktur. Kısa kısa haberler alıyoruz, ufak tefek şeyleri duyuyoruz. İnşallah can kaybı olmaz. Büyük bir hasarla da karşılaşmayız. Bütün ulusumuza geçmiş olsun diyorum. İyi haberler diliyorum” diye konuştu.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Deprem

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