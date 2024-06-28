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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Basketbol Gelişim Merkezi'ne ziyaret

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#Galatasaray#TBF#Dursun Özbek
Galatasaray Başkanı Dursun Özbekten Basketbol Gelişim Merkezine ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 22:40

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret etti.

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Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Özbek, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen 10 bin kişilik spor salonu, bin kişilik A Milli Takım antrenman salonu, 500 kişilik üç altyapı salonu, basketbol kütüphanesi, basketbol müzesi ve 3x3 basketbol sahalarının yer aldığı Basketbol Gelişim Merkezi hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Türkoğlu ve Özbek, gelecek sezon planlamasıyla ilgili istişarede bulunurken Özbek, kamp çalışmalarını İstanbul'da sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularıyla da bir araya geldi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbekten Basketbol Gelişim Merkezine ziyaret

Galatasaray Başkanı Dursun Özbekten Basketbol Gelişim Merkezine ziyaret

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#Galatasaray#TBF#Dursun Özbek

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