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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i annesi Kezban Özbek'in cenazesinde yalnız bırakmadılar! Fatih Terim, Ali Koç, Burak Elmas...

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Fatih Terim
Galatasaray Başkanı Dursun Özbeki annesi Kezban Özbekin cenazesinde yalnız bırakmadılar Fatih Terim, Ali Koç, Burak Elmas...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 17:12

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in vefat eden annesi Kezban Özbek'in cenazesi bugün toprağa verildi. Cenazeye Fatih Terim, Göksel Gümüşdağ, Ethem Sancak, Hamza Hamzaoğlu, Abdurrahim Albayrak, Ali Dürüst, Burak Elmas ve Ali Koç gibi isimler katıldı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in hayatını kaybeden annesi Kezban Özbek'in cenazesi bugün toprağa verildi. Cenaze namazına Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, eski başkanlar Faruk Süren ve Burak Elmas, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın eski yöneticileri Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst, TFF'nin yeni yönetiminde yer alan eski Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay ve Galatasaray yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Cenaze için Bodrum'dan gelen Fatih Terim, Dursun Özbek'i sarılarak teselli etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbeki annesi Kezban Özbekin cenazesinde yalnız bırakmadılar Fatih Terim, Ali Koç, Burak Elmas...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbeki annesi Kezban Özbekin cenazesinde yalnız bırakmadılar Fatih Terim, Ali Koç, Burak Elmas...

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbeki annesi Kezban Özbekin cenazesinde yalnız bırakmadılar Fatih Terim, Ali Koç, Burak Elmas...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Dursun Özbek#Fatih Terim

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