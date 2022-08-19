Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i annesi Kezban Özbek'in cenazesinde yalnız bırakmadılar! Fatih Terim, Ali Koç, Burak Elmas...

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in hayatını kaybeden annesi Kezban Özbek'in cenazesi bugün toprağa verildi. Cenaze namazına Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, eski başkanlar Faruk Süren ve Burak Elmas, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın eski yöneticileri Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst, TFF'nin yeni yönetiminde yer alan eski Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay ve Galatasaray yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Cenaze için Bodrum'dan gelen Fatih Terim, Dursun Özbek'i sarılarak teselli etti.

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