Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan itiraf: Osimhen'e Türkiye'den transfer teklifi yaptılar!

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Victor Osimhen'in transferinden Leroy Sane'ye, kaleci konusundan Morata'ya uzanan geniş çaplı açıklamalardan önemli notları haberimizde bulabilirsiniz...



Dursun Özbek: Değerli basın mensupları bizi izleyen sevgili Galatasaraylılar hepiniz basın toplantımıza hoşgeldiniz. Arkadaşlarımla ben bir hayal kurdum, bu hayal ilk başta bir çoğuna imkansız gibi görünüyordu, sonra Türkiye’nin dört bir yanından, 7’den 70’e tüm Galatasaraylılar sarı kırmızıya gönül verenler bizim bu hayalimize ortak oldular. İşte bu destekle bu inançla hayalimiz büyüdü ve en önemli hedefimiz haline geldi. Bugün sizin karşınızda işte bu hayali gerçeğe dönüştürmüş olmanın mutluluğu ve gururuyla bulunuyorum. Önce Alman milli takımının ve Bayern Münih’in on numarası görülmemiş bir şekilde daha sezon yeni sona ermişken tamamlandı, sonra da Türk futbol tarihinin en büyük transferi Victor Osimhen transferini dün itibari ile sonuçlandırdık. Bu transferler sadece bir rakam transferi değildir değerli arkadaşlar. Galatasarayımızı Türkiye’nin değil dünyanın en büyük spor kulübüne dönüştürme hedefinin adımlarından biridir. İstediğinde Galatasaray’ın önünde hiçbir şeyin duramayacağın en önemli göstergesidir. Galatasaray’la ve ülkemiz insanlığı ile gönülden bağlar kuran Victor Osimhen’in bize ve hedeflerimize inanan Leroy Sane’nin güveninin göstergesidir.

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Taraftarlarımız bize sezon içinde 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' demişti. Giresun'a gittiğimde hemşehrilerim yolu kestiler. Yaşlı bir hemşehrim, Hüseyin Ağa beni çevirdi 'Başkan Osimhen geliyor mu?' diye sordu. Buraya kadar intikal etmiş bir Osimhen sevgisi vardı. Ben de onlara sesleniyorum. Biz yönetim olarak 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' çağrısı bize güç verdi. Galatasaray sizden destek bekliyor sevgili Galatasaraylılar.

Galatasaray olarak 5. yıldızı taktık. Hedefler bitmez. Her hedefin tamamlanmasına müteakip yeni hedefler ortaya çıkar. Bizim bu dönemdeki en önemli hedefimiz hem 26. şampiyonluğu kazanmak hem de Avrupa'da Türk insanının özlediği başarıyı Türkiye'ye getirmek. Galatasaray bu manada çok deneyimli. Enlerin ve ilklerin takımı olması hasebiyle Avrupa'da kendisine inanan futbolseverleri, halkımızı, vatandaşlarımızı da sevince boğacak neticeler için hazırlıyoruz.

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İnşallah Eylül’de Şampiyonlar Ligi başlıyor Ağustos’ta ligimiz başlıyor her iki kulvarda, Türkiye Kupası’nda da bugüne kadar yakaladığımızı ivmeyi devam ettirmek suretiyle taraftarlarımızı sevince boğulmak üzere Mayıslarda gene aynı coşkuyu hep birlikte yaşamak üzere hazırız. Bu çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Dediğim gibi önümüzdeki sene Galatasaray için başarılarla dolu bir yıl olarak programlıyoruz inşallah bunları başaracağız.

Türkiye'de kulüplerin riayet etmek zorunda olduğu normlar var. Bazı oyuncularla yolların ayrılması gerekiyor. Kadro mühendisliği yaparken bu konuya riayet etmek zorundayız. Birkaç tane oyuncumuzla yollar ayrılacak. Yeni gelen birkaç oyuncu olacak. Amacımız Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunu bir an evvel oluşturmak. Hem orada hem ligde kupada Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edecek kadroyu oluşturmaktan geçiyor. Transfer çalışmalarımız hızla devam ederken aynı zamanda kadrodan ayrılacak kardeşlerimizle görüşmelerimizi yapıyoruz. Çok fazla uzamadan, liglerin başlamasına 1 hafta gibi bir zaman kaldı, bunu başarmak yapmak istiyoruz.

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OSIMHEN'IN PARASI HAZIR

Osimhen'i 4 yıllık kontratla Galatasaray'a kazandırdık. Bunun maliyeti, ödeme şekli var. Hiç kimse 'bu transfer yapıldı, bakalım nasıl ödenecek?' diye düşünmesin. Böyle bir şey yok. Biz bu transferi yaparken, yapmadan evvel bunu planlarken bunun nasıl ödeneceğini, kurulan kadronun maliyetinin nasıl karşılanacağı konusunda tüm hesapları yaptık. Şu ihmal ediliyordur; Galatasaray'ın geçmişten gelen sponsorluk anlaşmaları, gelirleri var. Endişe duyulabilir, doğru. Ancak, Galatasaray artık geçen sene olduğu yerde değil ne marka değeri ne futbol seviyesi ne proje yapmadaki gücü olarak. Artık orada değiliz. Başka bir yere geldi Galatasaray. Bu gelişim aynen devam edecek. Bizim görevimiz bu zaten. Biz Galatasaray'ı devraldığımız yerde bıraktığımız zaman kendimizi başarılı addetmeyiz. Bizim amacımız Galatasaray'ı fersah fersah yukarıya taşımak. Bunu çok önemsiyoruz. Projeler ilerliyor, nemalarımızı alıyoruz. Galatasaray'ın belli bir seviyeye çıktığı konusunda herkes hemfikir. Biz hız kesmeyeceğiz. 2022'den bugüne kadar arkadaşlarımla sergilediğim gelişim, hızlanarak daha yukarılara çıkacak.

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Şöyle bir silsile yakaladık: 2023’te 23. şampiyonluk, 2024’te 24. şampiyonluk, 25’te 25. Allah’ın izniyle 26’da 26, 27’de 27 olarak devam edecek.

Abdullah Kavukcu: Biz hiçbir zaman duruşumuzdan ödün vermedik, Galatasaray’ın gücünü ortaya koyduk. Allah'a şükürler olsun ki biz geleceğe borç bırakarak Victor’un bonservisini almıyoruz. Bu bizim için inanılmaz bir şekilde gurur vesilesi, biz tam tersine Galatasaray’ın Victor’un bonservisini sermaye olarak Galatasaray’ın kasasına koyduk. Şu anda şöyle düşünün, ne kadar anlatsak az ama Victor’un da gerçekten burada vazgeçtiği rakamlar çok büyük rakamlar. Hiçbir futbolcunun hiçbir kimsenin vazgeçemeyeceği bir rakamdan vazgeçti bunun için böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok mutluyuz.

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"İNŞALLAH DİĞER TAKIMLAR DA AÇIKLAR"

Muslera’nın veda yemeği, başkanımızla odaya çekildik, konuştuk. Osimhen’e ilk teklifimizi o zaman yaptık. O rakamdan hiç yükseltmedik. İnşallah başka takımlar da kiraladıkları oyuncularının rakamlarını açıklarlar.

"VICTOR OSIMHEN'E TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELDİ!"

Victor'a Türkiye'den başka bir takımdan da teklif gitti, ne cevap verdiğini biliyoruz Victor'un. Victor farklı bir karakter. Victor'a sadece Türkiye'den değil, dünyadaki farklı takımlardan çok büyük teklifler gitti.

Sane ile ocakta konuştuk. Dünyadaki çok futbolcu Galatasaray'a gelmek istiyor. Kadromuzu bozmadık. Ekstra yeni oyuncular ekledik. Dünya basını buna da çok yer verdi. İnanılmaz bir karakter. Futbolcular ve hocamla konuşuyoruz, çok mutluyuz böyle bir oyuncuyu bünyemize kattığımız için. Bunları yaparken taraftarımızdan beklentimiz var. Beklentilerini yerine getirdik. Bundan sonra taraftarımızın güç vermesi lazım. Bundan sonra daha güçlü adımlar atmak için, taraftarımızla birlikte Galatasaraylı kurumsal şirketlerden destek bekliyoruz. Başarıyla yapacağımızı, dünyada örnek olacağımızı düşünüyorum. Taraftarımız öyle bir taraftar. Osimhen'i taraftarımız sayesinde aldık. Hep beraber olduğumuz sürece çok şeyler başaracağız.

Biz sezon sonunda da konuştuk. Galatasaray, dünyada ve Avrupa’da futbolcuların odak noktası haline geldi. Net söylüyorum, istediğimiz futbolcuyu alırız. Bunu Osimhen’de gösterdik. Sadece Türkiye’deki bütçelerimiz yok. UEFA kriterlerinde, toplam gelirlerinizin yüzde 80’nin tutturmak zorundaydınız, geçen sezon 79’u tutturduk. Biz gelirlerimizi belirli bir bütçeye çekebilirsek transferi yapabiliyoruz.

"DUYMADIĞINIZ 3 KALECİ İLE DAHA GÖRÜŞÜYORUZ"

Ben kamp bitmeden 2 transfer gelecek demiştim, bunlardan biri Osimhen biri Sane. Biz her şeyi planlayarak ayptık, transfer başladığı gün buralara geldik. Kaleci ile alakalı çok farklı isimler konuşuluyor, duymadığınız 3 kaleci daha var. Biten bir şey yok. Görüştük mü görüştük, herkesle görüşüyoruz.

Morata bizim oyuncumuz öncelikle, çok da iyi karakter. Satın alma opsiyonunu kendimizde bulunduruyoruz. Icardi geçen sene yoktu o da geri döndü. Onun da kadroda yer bulur muyum bulamaz mıyım tehditler gelince, kuşkuya düşmüş olabilir.

Her oyuncunun bir rakamı vardır, teklif gelirse değerlendiririz. Milan oyuncusu ama opsiyon bizde. Karar verici mekanizma Galatasaray. Para kazanmadan, doğru kararla, başkanımın onayıyla olur. Konuşulan oyunculardan bir tanesi.

Davinson için teklif gelmedi, o bizim patronumuz. Lakabı patron. O da çok heyecanlı, oyuncularımıza da teklif gelebilir.

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