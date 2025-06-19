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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'dan Hakan Çalhanoğlu, Osimhen, Sane transferi açıklaması!

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#Galatasaray#Transfer#Abdullah Kavukçu
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcudan Hakan Çalhanoğlu, Osimhen, Sane transferi açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 12:52

Galatasaray'ın sponsorluk anlaşmasında Başkan Dursun Özbek ve Başkan Vekili Abdullah Kavukçu transfere dair konuştu. İkili, Hakan Çalhanoğlu, Leroy Sane ve Osimhen'e dair önemli ifadeler kullandı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfere dair açıklamalarda bulundu. 

Abdullah Kavukcu'nun açıklaması şu şekilde oldu: 

Sane transferi bugün başlayan bir transfer değildi, ocak ayında başlamıştı, hocamızın 1. Sıradaki transferiydi. Hocamız, Sane’yi alırsak başarılı olacağımızı söyledi. Gizli bir transfer süreci yürüttük. Farklı kulüpler de vardı sırada. Arsenal vardı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcudan Hakan Çalhanoğlu, Osimhen, Sane transferi açıklaması

Biz her şeyi planlıyoruz. Bu seneyi de planlıyoruz, önümüzdeki seneyi de planlıyoruz. Fair-play’de yüzde 80 olan limitimiz seneye yüzde 70’e inecek.

Sane’yi getirdik ama henüz istediğimiz yaşayamadık. Avrupa basını Sane’yi konuşuyor. Sabah kalkıyoruz, farklı Youtube kanallarında farklı transferler konuşuluyor.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcudan Hakan Çalhanoğlu, Osimhen, Sane transferi açıklaması

Biraz gizlilik seviyesinde gitmesi lazım, Sane de böyle oldu. Pini’ye de teşekkür ederim bizi basamak olarak kullanmadı. Sane de çok mutlu.

“Artık insanlar Galatasaray’a gelmek istiyor” demiştim. Bugün futbolcular gelmek istiyor çünkü bizim projemiz çok güçlü.

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"OSIMHEN'İN KARAR VERMESİ LAZIM" 
Osimhen bugünkü mevzu değil, başkanımla konuşarak planlamıştık. Ocak ayında kalması lazımdı, Al Hilal’den teklif vardı. Burada kalması için başkanımızla konuştu. Burada kalması lazımdı. Biz ne kadar elimizden geleni yapsak da, başkanımız karar verdi. Biz artık Türkiye’deki rakiplerimizi düşünmeden, dünyadaki rakiplerimizi düşünerek hareket ediyoruz.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcudan Hakan Çalhanoğlu, Osimhen, Sane transferi açıklaması

Osimhen ile geldiğimiz noktada biz masada varız dedik. Avrupa’da kulüpler çok daha iyi teklif sundu. Napoli ile görüştük. Artık Osimhen’in karar vermesi lazım. Arap ülkelerin önerdiği paralar yarışı farklı bir noktaya getiriyor.

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Hedefimiz Türkiye’deki değil, dünyadaki takımlarla savaşacak bir takım ve kadro kurmamız.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcudan Hakan Çalhanoğlu, Osimhen, Sane transferi açıklaması

DURSUN ÖZBEK: HAKAN ÇALHANOĞLU İLE TRANSFER İÇİN GÖRÜŞMEDİM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları ise şu şekilde oldu: 

Galatasaray’ın misyonu var, Galatasaray’ın Türk sporuna katmak istediği değerler var. Avrupa ve dünyada temsil ettiği için, en üst seviyede misyonunu tamamlamak zorunda.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcudan Hakan Çalhanoğlu, Osimhen, Sane transferi açıklaması

Şampiyonlar Ligi’ne katılacağımız için önemli transferleri mümkün olduğunca çabuk yapmak istiyoruz.

Hakan Çalhanoğlu bizim göz bebeğimiz, milli takımımızın kaptanı, hepimizin iftihar ettiği, Avrupa’da başarı sağlamış. Her takım onun transferini yapmak ister. Benim Hakan Çalhanoğlu ile görüşmem transfer görüşmesi değildi. Benim bir arkadaşım vardı, bir grup vardı, telefonda kendisiyle merhabalaştım.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcudan Hakan Çalhanoğlu, Osimhen, Sane transferi açıklaması

Çocukluktan beri Galatasaraylı olduğunu söyledi. Performansını üst düzeye çıkardığını, bizi çok iyi temsil ettiğini ifade ettim. Transfer gibi algılandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcudan Hakan Çalhanoğlu, Osimhen, Sane transferi açıklaması

Her Türk insanı gibi onunla iftihar ediyorum. Ben onun abisi gibiyim. Hem oynadığı takımda hem milli takımda ona başarılar dilerim. Bu bir transfer görüşmesi değildi.

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#Galatasaray#Transfer#Abdullah Kavukçu

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