Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferleri tek tek açıkladı: Oblak, Lunin, Xhaka, Sane

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Süper Lig'de bu sezonu da şampiyonlukla tamamlamaya oldukça yaklaşan Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması başladı.

Sarı-Kırmızılı camia yaz transfer dönemine hazırlanırken yönetim katında da transfer toplantıları yapılıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı bir transfer toplantısının detaylarını Fanatik açıkladı. Özbek toplantıda bulunanlara transferle alakalı şu sözleri kullandı;

'Muslera giderse Oblak ya da Lunin ayarında'

"Muslera’nın durumu hâlâ belirsiz. Kupaları aldıktan sonra karar vermek istiyor. Okan’la bu durumu konuşuyoruz. Muslera giderse Oblak (Jan Oblak / Atletico Madrid) ya da Lunin (Andriy Lunin / Real Madrid) ayarında bir kaleci alacağız. Bu kalecileri de takipteyiz."

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'Xhaka hedeflerimiz arasında'

"Orta sahada Xhaka (Granit Xhaka / Bayer Leverkusen) hedeflerimiz arasında. Kontratlı oyuncu, maliyeti yüksek. Onu alamazsak yine o seviyede bir orta saha oyuncusu transfer edeceğiz"

'Icardi'ye partner bakıyoruz'

"Icardi yeni sezonda hazır olacak. Osimhen ve Morata sonrası Icardi’ye çok iyi bir partner bakıyoruz. Okan, bu sezon tek forvetle de çift forvetle de oynadı ve başarılı oldu. Yine bu tarz bir oyuncu talebi var. Yıllık maliyeti 10 milyon Euro civarında çok iyi bir forvet hedefimiz var. Avrupa’nın iyi forvetlerini daha düşük maliyetlerle getirmek mümkün değil. Kanat için de yine dünya markası oyuncuları hedefliyoruz."

'Sane'nin isteyenleri çok'

"Leroy Sane bu saydıklarım arasında. Sözleşmesi bitiyor çok isteyeni var. O olmazsa yine o ayarda bir yıldız olacak mutlaka. Ana hedeflerimiz bunlar. Diğer oyuncularımızın durumlarına göre de aksiyon alacağız. 10 numara alabiliriz. Savunmacılarımızın durumuna göre takviye yapabiliriz. Avrupa’ya giden oyuncumuz olursa, onun yerine mutlaka aynı seviyede başka bir oyuncu alırız. Kadro kalitesini muhafaza edeceğiz."