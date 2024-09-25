Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Tarihi fark olurdu, hakem engelledi

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, derbide Fenerbahçe karşısında rahat kazandıklarını belirterek “Bizim için Fenerbahçe maçları kolay derbiler... Eğer hakemin verdiği o uyduruk penaltı olmasaydı, maç 5-6’lık maçtı. Hakemin bunu farkettiğini düşünüyorum. Hakemin penaltı kararı, farkın açılmasını engelledi” dedi. Haber Türk’e konuşan Özbek “Salı ve cumartesi arası çok rahattım. Başka oynadığımız maçlardan daha rahat zaman geçirdim. Çünkü son dönemde Fenerbahçe’ye kurduğumuz büyük bir üstünlük var. Hiçbir endişemiz yoktu. Hatta maça gitmedim, yatarak izledim. Gergin bir ortam vardı, gitmedim. Bazı gerginlikler de olmuş” ifadelerini kullandı.

KARABORSA PARASI İLE TRANSFER DİYE BİR ŞEY MÜMKÜN OLABİLİR Mİ

F.Bahçe’nin karaborsa bilet iddialarıyla kendilerini şikayet etmesiyle ilgili de Özbek “Katil, cinayetin işlendiği yere ilk gelir. Katil burada biraz geç geldi. Önce konuşuldu, sonra ortaya çıktı. Bu bile nereden neşet ettiğini ortaya çıkarıyor” ifadelerini kullandı. Özbek şöyle devam etti: “Ben bilet satışlarıyla ilgili soruşturma yaptım, kulübün bir dahli olmadığını tespit ettim. Bu, Galatasaray’a zarar vermek için ortaya atılan bir mesele. Karaborsa parasıyla transfer yapıyorlar dediler. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına! Ben bütün stadyumu karaborsa yapsam senelik geliri 56-57 Milyon Euro. Bir senelik gelirimiz bu kadar zaten.”

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PROBLEM ÇIKMAZSA SPONSORLUK ANLAŞMASINA DEVAM EDEBİLİRİZ

Başkan Özbek çok tartışılan meritkingnews sponsorluğuyla ilgili “Tamamen haber portalı. İki sene için 14 milyon Dolar civarında hiç para almadık. İnceleme yapıyoruz, bu anlaşma askıda. Problem çıkmazsa devam edebiliriz. Bu kadar bilinen bir şeyse, TFF bizi uyarmalıydı” diye konuştu. Özbek, F.Bahçe Başkanı Ali Koç’u da eleştirerek “Türk futbolunda üslup sorunu var. Büyük camiaların problemi şu; bir takım düşünün, bir başkan 6 sene şampiyonluk bekliyor olmuyor. O zaman seyirci, sosyal medya baskısı insanları başka bir tavra, söyleme, şekil sergilemeye itiyor” dedi.