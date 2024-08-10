Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Kirli oyunlar oynayanlar çıkın saklandığınız yerden

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bazı çevrelerin kirli oyunlar oynayarak önlerini kesmek istediğini ancak bunu başaramayacaklarını söyledi. Arkham İntelligence ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündemi değerlendiren Özbek, şunları söyledi: “Son dönemde, kirli bir yapının Galatasarayımız üzerine oynadığı oyunları görüyoruz. Tek bir amaç var; o da Galatasaray’ın önünü kesmek. Akıl almaz iftiralarla, olmayacak yalanlarla saldırmaya başladılar.

AHLAKSIZLARA TOLERANS YOK

Olay sadece bana değil, futbolcularıma, yöneticilerime akıl almaz bir üslupla saldırma, iftiralar atma noktasına geldi. Galatasaray’a zarar vermeye çalışan bu ahlaksızlara hiçbir tolerans göstermeyeceğimin bilinmesini istiyorum ve onlara saklanmayın diyorum. Çıkın arkasına saklandığınız insanlardan, kuytu köşelerden. Siz çıkmazsanız, biz sizi oradan çıkarmasını biliriz.”

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KEREM EVLADIMIZ VAZGEÇEMEYiZ

Kerem Aktürkoğlu’nun Beşiktaş maçında oyundan çıkarılmasına tepki gösterdiği iddiasına da değinen Özbek, “Kerem bizim evladımız. Zaman zaman aile içinde de olmaması istenen olaylar olur. Evlatlıktan vazgeçemezsiniz” dedi.

ÜÇ TRANSFERE iHTiYACIMIZ VARDI ÜÇÜNÜ DE YAPTIK

Dursun Özbek, yönetim olarak takıma gereken transferleri yaptıklarını söyledi. Galatasaray Başkanı, “Şampiyon takımı kuvvetlendirerek tutmak ana hedefti. Transfer döneminin başlangıcında 3 tane eksik nokta tespit ettik. 3 Ağustos itibarıyla bu 3 transferi bitirdik. Transferin bitmesine 1 aydan fazla zaman var. Bu zamanı da kullanmak istiyoruz. Oyuncularımıza teklifler gelebilir, bunların değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Fırsat transferleri çıkabilir. Hem Avrupa’ya hem Süper Lig’e hazır vaziyette bekliyoruz” diye konuştu.