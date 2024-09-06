Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Karaborsa bilet iddiaları, Florya projesini durdurmak için bir düzenek

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Sarı kırmızılılar dünkü divan toplantısı öncesinde gerçekleştirilen toplantıda 40 ila 56 milyon Euro arasında gelir elde edildiği yönündeki iddiaların üzerine gitme konusundaki kararlılıklarını tekrarladı.

"Gereken reaksiyon hemen gösterildi"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek iddialarla ilgili somut bir delil bulunmamasına rağmen gereken reaksiyonu hemen gösterdiklerini belirterek "Elinde bilgi ve belge olan herkesi kulübe başvurmaya davet ettik. Bağımsız bir denetim firmasından usulsüzlük incelemesi başlattık. SPK nezdinde tahkikat için başvuruda bulunduk. Denetim kurulumuz soruşturma başlattı. Ve ben bizzat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundum" dedi.

Kanıtsız iddialar yargıya taşınacak

Özbek, karaborsa iddialarında adı geçen Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a kefil olduğunu yinelerken bilet satışına karıştıkları iddia edilen yöneticilerin isimlerinin temizlenmesinin birinci öncelikleri olduğunu ifade etti. İddiaların iftiraya dönüştüğünü belirten Dursun Özbek çalışma arkadaşlarını hedef alanlarla hukuk önünde hesaplaşacaklarının altını çizerken kanıtsız iddialar için yargıya başvuracaklarını sözlerine ekledi.

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Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'nda neler yaşandı?

Galatasaray’da divan kurulu dün sezonluk kombine bilet satış ve devir işlemleri konusunda iddia edilen usulsüzlükleri görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. RAMS Park’taki Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda Aykutalp Derkan başkanlığındaki toplantıya başkan Dursun Özbek, 2. başkan Metin Öztürk ve yönetim ile divan üyeleri katıldı. Toplantı yapılan oylamanın ardından kapalı oturum şeklinde gerçekleştirildi.

"Amaçları Florya'yı durdurmak"

GSTV’nin arşiv kaydı aldığı ve konuşulanların 10 yıl gizli kalacağı toplantıda söz alan başkan Dursun Özbek, konuyla ilgili alınan tedbirleri anlattı.

Sarı-kırmızılıların başkanı, karaborsa bilet operasyonundan ‘40 ila 56 milyon Euro arasında gelir elde edildiği’ ve yönetimden bazı isimlerin de dahil olduğuna yönelik iddialar için de “Karaborsa iftiraları Florya projesini durdurmak için atılmış bir düzenekten ibarettir" dedi. Özbek istifa eden yönetici Ali Yüce'nin babası Ahmet Yüce'nin yaşanan gelişmeleri eleştirmesiyle ilgili olarak da "Galatasaraylılıkta Ahmet Yüce'yi birinci sıraya yazarım" ifadelerini kullandı.