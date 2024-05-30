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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: İnşallah bu sene gerginlik olmaz

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: İnşallah bu sene gerginlik olmaz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 07:00

G.Saray Başkanı Dursun Özbek dün mazbatasını aldıktan sonra futbol ailesine çağrıda bulundu. Mazbata töreni sonrası Ali Sami Yen ile Süleyman Seba’nın kabirlerini ziyaret eden ve iki efsane ismin örnek alınması gerektiğini belirten Özbek “Adaletin ve hakkaniyetin hakim olduğu bir lig bekliyoruz. Onun için de bütün kulüp başkanlarını bu şekilde davranmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Galatasaray’da 25 Mayıs’ta yapılan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve tüm kurulları dün RAMS Park’ta düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Sarı kırmızılılar törenin ardından Feriköy Mezarlığı’na giderek kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in kabrini ziyaret etti. Dursun Özbek ve beraberindeki heyet, edilen duaların ardından Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba’nın kabrine de çiçek bıraktı.

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ÖRNEK ALINMALARI GEREK

Ziyaret sonrası ”Gerek Ali Sami Yen Bey gerekse Süleyman Seba’nın çizdiği yolda Türk futbolunun gitmesini, onların örnek alınmasını istiyoruz” diyen Özbek şöyle devam etti: “Türk sporuna, futboluna hizmet etmiş iki büyüğümüzü anmak için buradayız. Onlar olmasaydı bugün Türk sporu belki bugünlerini göremeyecekti. Elbette ki Türk sporunda, özellikle futbolda dostluğun oluşması herkesi memnun eder. İnşallah bu sene özellikle futboldaki gergin ortam olmaz. Adaletin ve hakkaniyetin hakim olduğu bir lig bekliyoruz. Onun için de bütün kulüp başkanlarını bu şekilde davranmaya davet ediyorum.”

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ARKADAŞLARIMLA BiRLiKTE 5. YILDIZ iÇiN SAVAŞACAĞIZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 25. şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takmayı hedeflediklerini de altını çizerken “Arkadaşlarımla beraber bu 5 yıldız için savaşacağız. Herkes şimdiden bayraklarını hazırlasın. Sadece futbol değil amatör şubelerde de bu sene çıtamızı daha yukarılara çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig

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