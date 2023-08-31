Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Hayal ettiğim gruplarından biri'

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Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, kura çekimi sonrası konuştu.

İşte Dursun Özbek'in sözleri;

Burası şampiyonların arenası. Ülkenin şampiyonları burada. Cumhuriyet'in 100. yılında Türk futbolseverlere Şampiyonlar Ligi'nin o efsane müziğini dinleteceğiz. Güzel maçlar olacağına inanıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üstünden çıkan bir yıldızın da İstanbul'un üzerinden çıkması hasebiyle burada Türkiye'yi gururla temsil ediyoruz. Futbolun tüm güzelliklerini bugün burada gördük.

TARAFTARA ÇAĞRI

Ben önümüzdeki maçlarda Galatasaray'ın kendine yakışır şekilde Türkiye'yi temsil edeceğinden ve en güzel sonuçları alacağından eminim. Hem Galatasaray hem Türkiye'ye bu kura hayırlı olsun. Taraftarlarımızı, 50 bin kişiyi Rams Stadyumumuza bekliyorum

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HAYAL ETTİĞİM GRUPLARDAN BİRİ

Hayal ettiğim gruplardan bir tanesi çıktı. Özellikle Bayern Münih maçını evimizde gibi oynayacağız. Büyük takımların İstanbul'a gelmesi, Galatasaray ile korakor mücadele etmeleri de ayrı bir keyif. Galatasaraylı taraftarlar hazırlansın, çok güzel maçlar olacak.