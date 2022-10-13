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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Günde 1.2 milyon TL faiz ödüyoruz'

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Ali Sami Yen
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Günde 1.2 milyon TL faiz ödüyoruz
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 07:00

Muhalefetin yeni projelerle ilgili olarak, ‘G.Saray gayrimenkul şirketi değil, spor kulübü’ şeklindeki eleştirilerine de yanıt veren sarı kırmızılıların başkanı “Sportif faaliyetlerden yeteri kadar kazanamıyoruz. Borçlar kulübü yiyip bitiriyor” dedi.

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Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Ekim ayı olağan toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Son dönemdeki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Dursun Özbek “Mecidiyeköy projesiyle birlikte 2 milyar 200 milyon TL olan ana para borcu ilk etapta 1 milyar 400 milyon TL’ye inecek. Yeni projede 180 tane 1+1 ve 1+2 daire yapıyoruz. Bütün Galatasaraylılara çağrı yapıyorum. İmkanı olan oradan daire alsın burası yine bizim uhdemizde kalsın” dedi.

Hiçbir yönetim buna seyirci kalamaz

İlk hedeflerinin Galatasaray’ı mali bağımsızlığına kavuşturmak olduğunu sözlerine ekleyen Özbek şöyle devam etti: “G.Saray’ın gayrimenkul şirketi olmadığı, Galatasaray’ın Spor Kulübü olduğu yorumları da var, saygı ile karşılaşıyoruz. Biz bunları yaparken, Galatasaray’ın spor faaliyetlerden yeteri kadar para kazanmadığı düşünürsek, girdiği borç sarmalı Galatasaray’ı günden güne yiyip, bitirirken, hiçbir yönetim seyirci kalamaz. Birinci hedefimiz Galatasaray’ın mali bağımsızlığına kavuşması

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Sporda başarılı bir çizgi yakaladık

G.Saray'ı günde 1.2 milyon TL faiz ödemekten çıkarmak istiyoruz. Bizim bu hedefe ulaşmamız için ne gerekiyorsa bize yardım edin. Sürdürülebilir bir sportif başarı için hazır vaziyete getireceğiz. Sportif faaliyetlerde çok başarılı bir çizgi yakaladık. Biz Galatasaray’ın misyonu olan spordaki faaliyetlerinin hiçbirisinden vazgeçmeden, Galatasaray’ın sürdürülebilir sportif faaliyetleri yakalaması için her şeyi yapıyoruz. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz

Kemerburgaz'daki tesisin adı da Metin Oktay olacak

Kemerburgaz'da yapılan tesislerinin adının Metin Oktay Tesisleri olacağını ifade eden Özbek, şunları söyledi: “Beş sene evvel üst kullanım hakkı tapusunu Galatasaray’a kazandırmıştık. Florya’daki geliştirilme projesine bağlı olarak, Florya’daki tesisleri Kemerburgaz’a taşımak istiyoruz. Metin Oktay Tesisleri olarak adını şimdiden koyduk. İki fazda yapmayı düşünüyoruz. Birinci fazda A takımının Florya’daki yerleşkesini Kemerburgaz’a taşıyoruz. Makinalarımız, kamyonlarımız sahaya indi. Çalışmaya başladıklarını düşünüyorum. Modern bir tesis yapıyoruz. Bunun senelerce evvel önce yapılması gerektiğini düşünüyorum.

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