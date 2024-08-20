Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Göztepe-Fenerbahçe maçındaki olaylar keşke yaşanmasaydı

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Göztepe-F.Bahçe maçındaki olaylarla ilgili “Keşke olmasaydı. Tabii Türk futbolunun böyle kaotik bir ortama sürüklenmesi kabul edilebilir değil” dedi.

Yaşananların herkese ders olması gerektiğini belirten Özbek ”Artık inşallah futbolun iki takım arasında sahada oynanmasını sağlarız. Burada herkese görev düşüyor, bütün takımlara. Ben bu itidali defalarca söyledim. Biraz dikkatli olmakta fayda var çünkü iş başka bir boyuta evriliyor” diye konuştu.

Gözden Kaçmasın Young Boys cephesinden Galatasaray itirafı: En zor takımı çektik Haberi görüntüle

GÖREViM SAHA iÇi DEĞiL

G.Saray Başkanı, benzer bir durumda sahaya inip inmeyecekleriyle ilgili ise “Benim görevim saha içinde değil. Ben başkanım, başkanın görevleri arasında ne yapması gerektiği bellidir. Onun için yeşil saha futbolculara ait. Başkanın görevi bu işi yönetmektir” yorumunda bulundu.

Haberin Devamı