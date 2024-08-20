×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Göztepe-Fenerbahçe maçındaki olaylar keşke yaşanmasaydı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Dursun Özbek#Fenerbahçe
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Göztepe-Fenerbahçe maçındaki olaylar keşke yaşanmasaydı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 07:00

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İzmir'deki maçta yaşananlar hakkında 'Hepimize ders olmalı' dedi.

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Göztepe-F.Bahçe maçındaki olaylarla ilgili “Keşke olmasaydı. Tabii Türk futbolunun böyle kaotik bir ortama sürüklenmesi kabul edilebilir değil” dedi.

Yaşananların herkese ders olması gerektiğini belirten Özbek ”Artık inşallah futbolun iki takım arasında sahada oynanmasını sağlarız. Burada herkese görev düşüyor, bütün takımlara. Ben bu itidali defalarca söyledim. Biraz dikkatli olmakta fayda var çünkü iş başka bir boyuta evriliyor” diye konuştu.

Gözden KaçmasınYoung Boys cephesinden Galatasaray itirafı: En zor takımı çektikYoung Boys cephesinden Galatasaray itirafı: En zor takımı çektikHaberi görüntüle

GÖREViM SAHA iÇi DEĞiL

G.Saray Başkanı, benzer bir durumda sahaya inip inmeyecekleriyle ilgili ise “Benim görevim saha içinde değil. Ben başkanım, başkanın görevleri arasında ne yapması gerektiği bellidir. Onun için yeşil saha futbolculara ait. Başkanın görevi bu işi yönetmektir” yorumunda bulundu.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Dursun Özbek#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!