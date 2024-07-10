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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine ifade verdi

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Dursun Özbek
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçenin şikayeti üzerine ifade verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 17:08

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı açıklamalar sonrası Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.

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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayete ilişkin savcılığa ifade verdi.

Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe Spor Kulübü, Dursun Özbek'in 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat'ta yaptığı açıklamaların ardından Özbek hakkında şikayette bulundu.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Dursun Özbek, bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek, "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Özbek, daha sonra adliyeden ayrıldı.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Dursun Özbek

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