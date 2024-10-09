Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bizi yolumuzdan alıkoyamazlar

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Sarı kırmızılı kulübün başkanı “Bu sezon hedefimiz Avrupa’da artık özlediğimiz başarılara ulaşmak ve şampiyonluğu kazanıp, gerçek 5. yıldızı formamıza takmak” dedi. Özbek Florya ihale sürecine yapılan eleştirilerle ilgili “Söylemlerin çalışanlara ve Galatasaray’a emek verenlere büyük zararı var” diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek “Bu sezon hedefimiz Avrupa’da artık özlediğimiz başarılara ulaşmak ve Türkiye’de 25. şampiyonluğu kazanıp, gerçek 5. yıldızı formamıza takmak” dedi.

Özbek Divan Kurulu’nda yaptığı açıklamada “Hiç kimse merak etmesin, mayıslar bizimdir, yine bizim olacak. Son dönemde bizi yapmak istediklerimizden alıkoymaya çalışan rakiplerimiz olduğunun farkındayım. Ne olursa olsun biz aynı hedefle çalışmaya ve size söz verdiklerimizi yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Proje genel kurulda onaylandı

Florya'daki ihale sürecine ilişkin eleştirilere de cevap veren Dursun Özbek şöyle devam etti: “Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, her şeyi en yüksek seviyede önemsiyoruz ve gerekeni yapıyoruz. İhale, açık bir ihale olacak ve sonuç ortaya çıkacak. Söylemlerin çalışanlara ve Galatasaray’a emek verenlere büyük zararı var. Florya projesi önemlidir. Proje, genel kurulda tartışıldı ve fikir birliği ortaya çıktı. Ona göre yolumuza devam ediyoruz. Galatasaray’ı koruyalım, bu çok önemli dönemeçte yalnız bırakmayalım.”

Divan'da Kemerburgaz eleştisi

Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu sezonun Kemerburgaz’da açılacağı sözünün tutulmadığına işaret ederek “Başkanımız, 2 Temmuz’da Kemerburgaz’a geçeceğiz demişti. Sezonu orada açacağız sözüne döndü. Sezonu orada açan futbol takımımızın ormanda defi hacet yaptığını gördüm. Demek ki sezonu orada açamadık” dedi.

'Profesör' gerginliği

Kürsüye çıkan Süheyl Batum Dursun Özbek’e eleştirilerde bulundu. Batum, Özbek’i TFF karşısında etkisiz kaldığı gerekçesiyle eleştirmesi üzerine Başkan Özbek yanıt verdi. Özbek “Ne olup bittiğini bilmeden koskoca profesörün ulu orta konuşması doğru değil” derken Florya Projesi’nin ihale bedeli tartışmalarıyla ilgili “Piyasa şartlarında asgari, asgari ne demek biliyoruz değil mi? Koskoca profesör...” ifadelerini kullandı. Batum da “Sayın Başkan herhalde profesör olmadığı için bunu anlayamadı” yanıtını verdi.

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