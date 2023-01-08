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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: '6-7 olabilecek bir maçtı'

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 22:25

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Dursun Özbek'in sözleri;

Bu maç, bu oyun sahada oynanıyor. Basında oynanmıyor. Maç günü, maç öncesi basına bakınca favori Fenerbahçe'ydi. İnanmış bir takımını varsa kazanıyor. Galatasaray'ı biraz daha yakından inceleyip daha iyi Galatasaray yorumu yaparlarsa seviniriz.

6-7 OLABİLECEK BİR MAÇTI

5 tane attık, 3'ünü saydılar. 6-7 olabilecek bir maçtı ama olmadı. Taraftarımız 7 gole alıştı. İnşallah bundan sonraki maçlarda gol vuruşlarını daha iyi yaparlar

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ŞOV DEVAM EDİYOR

Bundan sonra Galatasaray şov devam ediyor. Mayısta taraftarlarımızla şampiyonluğu kutlayacağız inşallah.

OKAN BURUK'U BİZ SEÇTİK

Okan Buruk'u biz seçtik. Icardi oyundaydı. 1 gol, 1 asist yaptı 15 dakikada. 15 dakikada 1 gol 1 asist. Attığı gol nadir gollerden birisidir. Icardi bizim oyuncumuz. Son derece başarılı. Icardi'nin 90 dakikaya ihtiyacı yok. 15 dakikada işini görüyor

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig

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