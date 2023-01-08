Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: '6-7 olabilecek bir maçtı'

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Dursun Özbek'in sözleri;

Bu maç, bu oyun sahada oynanıyor. Basında oynanmıyor. Maç günü, maç öncesi basına bakınca favori Fenerbahçe'ydi. İnanmış bir takımını varsa kazanıyor. Galatasaray'ı biraz daha yakından inceleyip daha iyi Galatasaray yorumu yaparlarsa seviniriz.

6-7 OLABİLECEK BİR MAÇTI

5 tane attık, 3'ünü saydılar. 6-7 olabilecek bir maçtı ama olmadı. Taraftarımız 7 gole alıştı. İnşallah bundan sonraki maçlarda gol vuruşlarını daha iyi yaparlar

ŞOV DEVAM EDİYOR

Bundan sonra Galatasaray şov devam ediyor. Mayısta taraftarlarımızla şampiyonluğu kutlayacağız inşallah.

OKAN BURUK'U BİZ SEÇTİK

Okan Buruk'u biz seçtik. Icardi oyundaydı. 1 gol, 1 asist yaptı 15 dakikada. 15 dakikada 1 gol 1 asist. Attığı gol nadir gollerden birisidir. Icardi bizim oyuncumuz. Son derece başarılı. Icardi'nin 90 dakikaya ihtiyacı yok. 15 dakikada işini görüyor

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