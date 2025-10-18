Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: '5. yıldızı takan ilk Türk takımı olduk!'

Haberin Devamı

Galatasaray'da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşiyor. Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

'HAYATIMIN EN BÜYÜK ONURUDUR'

"Bu kürsüde her yıl aynı heyecanla, aynı sorumluluk duygusuyla konuşuyorum. Çünkü Galatasaray'ın geçmişine, bugününe, yarınına hizmet etmek, hayatımın en büyük onurudur."

"Bugünkü konuşmamı 3 ana başlık altında sizlerle paylaşmak istiyorum. 1: Geçen sene elde ettiğimiz sportif başarılar, 2: Projelerimizin son durumları ve son olarak da bazı finansal konulara değineceğim."

'FUTBOL TAKIMIMIZ, 5. YILDIZI TAKAN İLK TÜRK TAKIMI OLDU'

"Erkek futbol takımımız, 5. yıldızı takan ilk Türk takımı oldu. Bu sadece bir şampiyonluk değil, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yazılmış bir onur madalyasıdır. Ayrıca şampiyonluğumuzu Yenikapı'da 1 milyondan fazla taraftar ile kutladık.

'BAŞARIYA ULAŞACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM'

"Üst üste 4. ve toplamda 26. şampiyonluğu kazanmak ayrıca Avrupa'da kalıcı güç haline gelmek istiyoruz. Çalışmalarımızı yaptık, başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

'NBA AVRUPA PROJESİ İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR'

"Basketbolda NBA Avrupa projesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Aslantepe'de basketbol salonu için NBA yetkilileri destek vermek istiyor. Ayrıca Yenikapı'daki kutlamalarımızdan çok etkilenmişler."

'RİVA'NIN DEĞERİ BİLANÇODA SADECE 472 MİLYON TL OLARAK GÖZÜKMEKTEDİR'

"Riva'dan 170 milyon dolar fayda sağladık. Projenin ikinci etabı için Emlak Konut ile yaptığımız anlaşmayı Kasım 2024'te revize ettik. Emlak Konut hasılattan %5 pay alacaktır. İnşaat masrafı çıktıktan sonra geriye kalan net gelir kulübümüzün olacaktır. 1,5 senede bitirilip, pazarlanması bekleniyor. İkinci etapta 21,5 Milyar TL hasılat öngörülmektedir. İkinci etabın birinci kısmı için ihale yapıldı, maliyetler için söz söyleme imkanımız var. 21,5 Milyar TL hasılata karşılık, 11 Milyar TL'lik net gelir hedeflenmektedir. Bu gelirin kulübe üç senede aktarılmasını bekliyoruz. Riva'nın değeri bilançoda sadece 472 Milyon TL olarak gözükmektedir."

"Kulübümüze Riva'da 30 dönümlük yeni arazi kazandırdık. Bu arazi önümüzdeki dönemde de ek gelir sağlayacaktır."

'GÖZTEPE MAÇINDA FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR MİSAFİRİMİZ OLACAK'

"Önümüzdeki hafta oynayacağımız Göztepe maçında Filistinli çocuklar misafirimiz olacak ve seremonide futbolcularımızla birlikte yer alacaklar."

"Aslantepe Projesi, Galatasaray'ın önümüzdeki 50 yılı için çok önemli. Burada 10 bin kişilik basketbol salonu olacak. Ayrıca voleybol salonu da yer alacak. İmar planı onaylandı. 2026 yılında inşaata başlamayı planlıyoruz."

'KULÜP TARİHİMİZİN HASILAT REKORU KIRILDI'

"12,9 Milyar TL ile kulüp tarihimizin hasılat rekoru kırıldı. Bu rekorun temellerini 2022 yılında geldiğimize attık. Küçülme yerine, yaratılacak kaynakların büyüme stratejisi için kullanmaya karar verdik ve uyguladık. "Galatasaray nasıl bu kadar üst düzey oyuncu alıyor?" sorusunun cevabı bu gelirlerde... Loca, bilet satışlarında 78 Milyon euro gelir elde ettik. Bu rakam geçen senenin rakamları. Ayrıca seyirci rekorları da kırıldı."

'1 MİLYON FORMA SATIŞINDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ'

"GS Store'de 94 milyon euro ile rekor kırdık. EBITDA da 35 Milyon euro gelir elde etti, burada da halka arz olacak. Bu sezon 4,5 ayda, 402 bin adet forma sattık ve 1 milyon forma satışında emin adımlarla yürüyoruz. MA ile anlaşmamızı revize ediyoruz, son aşamaya geldik. Yıllık 5 Milyon euro olan anlaşmayı, 8,3 Milyon euroya çıkardık."

'SİZLERİ OSIMHEN KUTULARI ALMAYA DAVET EDİYORUM'

"Osimhen kutularını satmaya devam ediyoruz, şu anda 30 bin civarına ulaştık. Hedef bunu 1000 bine tamamlamak. Büyük ilgi görüyor, her Galatasaraylının evinde olmalı. Sizleri Osimhen kutuları almaya davet ediyorum."

'EN AZ 40 MİLYON EUROLUK GELİR BEKLİYORUZ'

"Geçen sene Avrupa Ligi'nde olduğumuz için UEFA gelirlerinde düşüş oldu. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne katılımla birlikte en az 40 Milyon euroluk gelir bekliyoruz."

'ÇOK İYİ MALİ TABLOLAR ORTAYA ÇIKACAK'

"UEFA'nın yayınladığı mali raporda, Galatasarayımız ilk 10'da yer almıştır. Bu sene Şampiyonlar Ligi geliriyle çok iyi mali tablolar ortaya çıkacak.

'TÜRKİYE'NİN AÇIK ARA EN DEĞERLİ KADROSUNU KURDUK'

"Son dönemde kadroya katılan oyuncular önemli bonservisler ödendi. Bu durum brüt karı olumsuz etkiledi. Bu rakamlarda kiraladığımız oyuncular yok. Geçen sene kiralık oynayan Osimhen'in değeri geçen seneye dahil değil, ancak Zaniolo'nun piyasa değeri bu tabloya dahildir. Türkiye'nin açık ara en değerli kadrosunu kurduk. 238 Milyon euroluk kadro değerinde artış oldu. Rakiplere de örnek olduk. Onların da iyi futbolculara yönelmesini sağlayacak Türk futboluna hizmet ettik."

'YAPTIK, BİR DAHA YAPACAĞIZ'

"Riva'dan gelecek gelir, bütün tablolarımızı etkileyecektir. Net 11 Milyar TL değerimiz var ama defterde 472 Milyon TL olarak gözüküyor. Bu farklılıkları dikkate almamız gerekir. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek ek gelirle, zararımız azalacak. Bir futbolcunun satışı ile zararı egale edip, kara geçmemiz mümkün. Ancak hedefimiz farklı. Kaynak yaratmak suretiyle... Florya ve Riva'dan gelen gelirle değil... Bir sürü yeni projemiz var. Buralardan gelecek gelirlerle kaynak yaratacağız. Biz spor kulübüyüz ve Ali Sami Yen Bey'in koyduğu bir misyonumuz var. Küçülerek Galatasaray'ı önümüzdeki dönemlere taşımak istiyoruz. Büyüme vizyonumuzu da ortaya koyduk. Faaliyet dışı gelirleri en tepeye çıkartıyoruz, durmuyoruz... Yaptık, bir daha yapacağız. Bizden sonra gelenler de bu projelere devam edecek."

'UYGUN ŞARTLAR OLMADIKÇA, ELİMİZDEKİ KİMSEYİ ÇIKARTMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ'

"Avrupa'ya başarı odaklı yatırım dönemindeyiz. Çok uygun şartlar olmadıkça, elimizdeki kimseyi çıkartmayı düşünmüyoruz. Bizim görevimiz gelir yaratmak."

"Bankalar Birliği borcu tamamen ödendi. Kulüp tarihinde bu olay bir dönüm noktası. Sadece faiz ödemesinden kurtulmak değil... Artık gelirleri kullanma ve yatırım yapma şansına kavuştuk. Yani mali bağımsızlığa konuştuk. Derneğin, Sportif A.Ş.'ye borcu... Florya'dan gelen gelir ile bu borç 102 Milyon euroya düştü. Önemli olan bundan sonra kulübün kendi faaliyetlerini finanse etmesidir."

"Toplam varlıklarımız 30,3 Milyar TL, toplam yükümlülüklerimiz ise 20,4 Milyar TL. Yani varlıklarımız 9.9 Milyar TL, yani 225 Milyon euro daha fazladır. Bu da öz kaynağımızdır."

"Sportif A.Ş'nin öz kaynağı artıya geçmiştir. Uzun zamandır içerisinde bulunduğu teknik iflastan çıkmıştır."

'UEFA TARAFINDAN SÜREKLİ DENETLENİYORUZ'

"Futbol faaliyetlerimiz için yeterli gelirimiz önümüzdeki yıllar için de var. UEFA tarafından sürekli denetleniyoruz. En büyük denetçimiz UEFA, üç ayda bir raporluyoruz. Sportif faaliyetlere devam etmemizin tek koşulu raporlamanın UEFA tarafından kabul edilmesi... Bu kriterlere uymazsanız, TFF ve UEFA nezdinde faaliyetlerinize devam edemezsiniz. Ayrıca UEFA her sene, her ülkeden bir kulübe detaylı inceleme yapıyor. Didik didik ediliyor... Geçen sene Türkiye'den bizi seçtiler. Bu denetimden kusursuz geçtik. Galatasaray, sürdürülebilir endeksinde yeşil kategoriye yükseldi. Çok önemli görüyorum. Bu durum, son dönemdeki tartışmalara da ışık tutacaktır."

'GALATASARAY PARALARI NEREDEN BULUYOR?' DEMEYE BAŞLADILAR'

"Bize 'Galatasaray gayrimenkul şirketi mi?' diyen rakipler, hem bizi taklit ediyor hem de 'Galatasaray paraları nereden buluyor?' demeye başladılar."

'HIZ KESMEDEN AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ'

"80 Milyon Dolar faaliyet dışı gelir elde ettik. Faaliyet dışı olduğu için bu gelirler kar-zarar tablosunda yok. Sadece nakit akışta var. Bu gelirleri elde etmeye devam edeceğiz. Hız kesmeden aynı şekilde devam ediyoruz."

'AVRUPA'DA DA EN DEĞERLİ 10 KULÜPTEN BİRİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ'

"Galatasaray Sportif A.Ş piyasa değeri 384 milyon Euro’ya ulaştı. Türkiye'nin en değerli futbol şirketi konumundayız... Bu yeterli değil. Avrupa'da da en değerli 10 kulüpten biri olmayı hedefliyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Gece gündüz bunun için çalışacağımızın sözünü veriyorum."