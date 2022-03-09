Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, Rezan Epözdemir'e mektup!

#Burak Elmas#Rezan Epözdemir#Galatasaray
Galatasaray Başkanı Burak Elmastan, Rezan Epözdemire mektup

Fatih Terim'le geçtiğimiz günlerde mektuplaşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas bir mektup da eski yol arkadaşı Rezan Epözdemir'e yazdı. Galatasaray Adası'nın tamamiyle kontrolünün kendilerine geçtiğini bildiren Sarı-Kırmızılılar'ın patronu mektubunda konuyla ilgili geçmiş çalışmalarından ötürü Epözdemir'e teşekkür etti.

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde takımı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıyan eski teknik direktör Fatih Terim'e mektup yazmış ve tecrübeli hocayı yarın oynanacak Barcelona maçını tribünden izlemesi için İspanya'ya davet etmişti. Deneyimli çalıştırıcı da bu davete teşekkür etmiş ancak karşılaşmayı televizyondan izleyeceğini yine aynı şekilde mektupla Elmas'a bildirmişti.

Sarı-Kırmızılılar'ın patronundan bir mektup da Başkan Yardımcılığı görevinden aylar önce istifa eden Rezap Epözdemir'e yazıldı. Epözdemir'in kendi sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta, Elmas şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Av. Dr. Rezan EPOZDEMIR,

Galatasaray Adası'nın tahliyesi tamamlanmış olup kıymetli adamızın kontrolü tamamen kulübümüze geçmiştir. Başkan yardımcısı görevini üstlendiğini. dönemde bu konuda büyük emeklerinizin olduğunu yakından biliyoruz. Bu vesileyle, yapmış oldugunuz bütün katkılar ve çalışmalarını. için camiamm ve Kulübümüz namına tekrar teşekkür ediyoruz."

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Burak Elmastan, Rezan Epözdemire mektup

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burak Elmas#Rezan Epözdemir#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir?

#Ukrayna
Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir?

#Ukrayna
Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı