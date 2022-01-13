Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Arda Turan açıklaması! Ayrılık...

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G.Saray'da, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yaprak dökümü Florya’da personel ve teknik heyet içinde de devam ederken Arda Turan konusundaki iddialara başkan Burak Elmas, Hürriyet aracılığıyla yanıt verdi.

Fatih Terim’in isteği ile 2020-21 sezonu öncesinde kulübüne geri dönen ve tecrübeli hocaya yakınlığı ile bilinen Arda Turan ile de yolların ayrılacağı spekülasyonlarına Elmas şu sözlerle nokta koydu:

ARDA KAPTANIN KONTRATI SÜRÜYOR

“Arda, Galatasaray takımının kaptanıdır. Kontratı da devam etmektedir. İddiaların aksine Arda Turan ile yolları ayırmak gibi bir tasarrufumuz, düşüncemiz bulunmuyor.”