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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan açıklama geldi, Işıtan Gün özür diledi!

#Galatasaray#Işıtan Gün#Burak Elmas
Galatasaray Başkanı Burak Elmastan açıklama geldi, Işıtan Gün özür diledi

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Işıtan Gün hakkında açıklama yaptı. Işıtan Gün de sosyal medya hesabından özür diledi.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Işıtan Gün, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

'KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Elmas'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kabul etmemiz mümkün değil. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır" ifadeleri yer aldı.

Işıtan Gün'ün geçmiş dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar tepki görmüştü.

IŞITAN GÜN ÖZÜR DİLEDİ

Işıtan Gün de sosyal medya hesabından konuyla ilgili yayınladığı özür mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bugün ortaya çıkartılan ve on yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez

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Bugünden geriye baktığımda önemli bir hata olarak gördüğüm bu ifadeler için kamuoyundan özür dilerim

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#Galatasaray#Işıtan Gün#Burak Elmas

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