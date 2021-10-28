Burak Elmas, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti

Kabulde, Galatasaray Spor Kulübü heyeti Meclis Başkanı Şentop'a, yeni spor yasa taslağına ilişkin görüş ve önerileri ile değerlendirme raporunu sundu.
Elmas kabulde Başkan Şentop'a, Galatasaray Spor Kulübü ve tüm Galatasaray camiasının selamlarını iletirken, kendilerini kabul ettiği için de teşekkür etti.
Heyette Başkan Burak Elmas'ın yanında Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Genel Sekreter Köksal Ünlü de yer aldı.
Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...
Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?
Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi
İngiltere'den kulüp satın almak için anlaşma sağlayan Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği rakam!
Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü