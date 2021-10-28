Burak Elmas, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti

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Kabulde, Galatasaray Spor Kulübü heyeti Meclis Başkanı Şentop'a, yeni spor yasa taslağına ilişkin görüş ve önerileri ile değerlendirme raporunu sundu.



Elmas kabulde Başkan Şentop'a, Galatasaray Spor Kulübü ve tüm Galatasaray camiasının selamlarını iletirken, kendilerini kabul ettiği için de teşekkür etti.



Heyette Başkan Burak Elmas'ın yanında Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Genel Sekreter Köksal Ünlü de yer aldı.