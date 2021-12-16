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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi

#Galatasaray#Burak Elmas#PFDK
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDKya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

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TFF, yaptığı açıklamaların sportmenliğe aykırı bulunması nedeniyle Burak Elmas'ın PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Hukuk Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü'nün 15.12.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın 15.12.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

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