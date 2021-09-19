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Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Kulübümüzü panik havasına teslim etmeyeceğiz'

#Burak Elmas#Galatasaray#Süper Lig
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Kulübümüzü panik havasına teslim etmeyeceğiz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Alanyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Alanyaspor yenilgisinin ardından açıklama yaptı.

İşte Burak Elmas'ın sözleri;

Lig uzun bir yolculuk ve henüz başındayız. Puan kayıpları olabilir. Arzu etmesek de futbolda bunlar yaşanabiliyor. Çok genç bir takımız, bu genç takımın biraz zamana ihtiyacı var. Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Bu süreçte taraftarımızın desteği vazgeçilmez ve çok kıymetlidir.

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BİR YOLCULUĞA ÇIKTIK

Öte yandan spor kamuoyunun yakından takip ettiği gibi, Türk futbolunda bugüne kadar cesaret edilememiş bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk Galatasarayımızı aydınlık bir geleceğe ve sürdürülebilir başarılara taşıyacaktır. Bu, tüm Galatasaray camiası adına verdiğimiz bir mücadele ve ancak birlikte başarıyla tamamlayabileceğimiz bir yolculuktur.

Bu mücadelede camiamızın, teknik ekip ve takımımızın sonuna kadar yanında olması ve bunu hissetirmesi çok önemlidir. Kulübümüzün geleceğini, dışarıda yaratılmaya çalışılacak panik havasına ne bugün ne de gelecekte teslim etmeyeceğiz. Başarı, zor günleri birlikte aşabilme becerisi gerektirir.

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İLKLERİ BAŞARAN GALATASARAY...

İlkleri başaran Galatasaray, yine bir ilki başararak bu cesur mücadelesinden de birlik ve beraberlik içerisinde başarı ile çıkacaktır. Galatasarayımızın geleceği hakkındaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Başarıyı, geri adım atmadan tüm camiamız ile birlikte sağlayacağız.

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#Burak Elmas#Galatasaray#Süper Lig