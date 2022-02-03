Galatasaray Başkanı Burak Elmas: 'Gedson Fernandes'i istesek alırdık'

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G.Saray'da uzun süredir gündemde olan Gedson Fernandes’in Beşiktaş ile anlaşması sonrası taraftarların sosyal medyada istifaya davet ettiği Burak Elmas transferin gerçekleşmeme nedenini canlı yayında açıkladı.

Tepkiler üzerine dün GSTV’ye çıkan Elmas şunları söyledi: “Gedson görüştüğümü oyunculardan biriydi. Menajerlerin bize ulaşmasına gerek yok. Biz o oyuncuyu istiyorsak menajeriyle konuşuruz. Gedson taraftarımızın çok sevdiği, genç bir yıldız adayı. Fakat bu kadro ve yabancı planlamamızda öncelikle hızlı ihtiyacımız olan noktalara yöneldik. Sınırsız yabancı hakkı yok, sözleşmesi olan oyuncularımız var.

Suç duyurusunda bulunduk

22 Ocak 2022 tarihinde Benfica ile yazışma yaptık. Benfica bizden 2 sezon için 1 milyon Euro kira ücreti istedi, 7.5 milyon Euro da satın alma istedi. 10 milyon Euro teklif gelirse o teklifle oyuncunun gitme hakkıyla ilgili teklif verdi. Kulübün finansal durumu açısından, önümüzdeki sene kadro planlaması açısından opsiyonumuzu açık bırakmayı karar verdik. Gedson’u isteydik alırdık. Şu an önceliğimiz olmadığı için bu oyuncuyu almama kararı verdik. Şu anda ilgimiz yok. Sosyal medyada hem taraftarlarımızın duygularıyla oynayıp, onları yanlış şekilde yönlendirme amacı güden bir takım odakların çalışmaları var. Çoğu ile ilgili suç duyurusunda bulunduk.

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Transferler için gece-gündüz çalıştık

“Transfer konusunda Torrent ve Campos ile geceli gündüzlü çalışma yapıp, Galatasaray’ın öncelikli ihtiyaçlarını belirledik” diyen Elmas, Pulgar’ı da resmen açıkladı: “Herkesin 6 numara olarak telaffuz ettiği defansif orta saha yönünde bir eksikliğimiz vardı. Bunu Şilili milli oyuncu, Pulgar ile kapattık. Pulgar çok deneyimli. Fiorentina’da başarıyla forma giymiş bir oyuncu. Uzun görüşmeler sonucunda Pulgar’ı sezon sonuna kadar ücretsiz kiraladık. Milli maçtan sonra resmi imzaların atılmasını bekliyoruz. Hazır durumda ve takıma katkı verebilecek bir oyuncu.”

Bafetimbi Gomis bize 'G.Saray ile bitmemiş bir işim var' dedi

“Muhammed’in Afrika Kupası’nda olması, Diagne’nin de sakatlığı nedeniyle bir eksikliğimiz de forvetteydi. Ligi bilen bir santrfor arıyorduk. Takıma en uygun, en hızlı katkı verebilecek ve önümüzdeki yabancı kararlarını da riske etmeyecek bir transfer oldu. Gomis de çok istekliydi. G.Saray’da bitmemiş bir işi olduğunu söyledi.”

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Galatasaray'a güvenmiyor kulüpte yeri yok

G.Saray Başkanı Burak Elmas altyapıdan yetişen Bartuğ Elmaz’ın Marsilya’ya transfer olması ile ilgili ise hem oyuncu hem de menajerler için sert sözler sarf etti: “Bartuğ, Galatasaray’ın ciddi yatırım yaptığı bir oyuncu. G.Saray’ın, bu kadar yatırım yaptığı oyuncunun kontratını son seneye bırakmaması lazım.

Son vereceğiz

Maalesef yetenekli altyapı oyuncularına musallat olmuş, kazanacakları komisyon için kulüp bağlarını koparıp, onları yurt dışına götürme veya yurt dışına götürüp Türkiye’ye getirmek gibi planlar yapan menajerler var. Bunlara da son vereceğiz Bartuğ ve babasıyla görüştüm. Kalmak istemedi. Menajerler zaten ikna etmişti. Bartuğ bugün G.Saray tesislerinde kalıyor, yemeğini yiyor, idmana çıkıyor. G.Saray’ın bu kadar güvendiği bir oyuncu eğer kulübüne güvenmiyorsa bu kulüpte de yeri yoktur. Menajerlerin dadandığı genç ve kaliteli oyuncularımız artık takımda yer alamayacak.”

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