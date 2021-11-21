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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: 'Art niyetli bir hakem vardı'

#Galatasaray#Burak Elmas#TFF
Galatasaray Başkanı Burak Elmastan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Art niyetli bir hakem vardı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da başkan Burak Elmas, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları;

Çok direndim. Konuşmayalım, bu iş düzelsin, bu kirli zihniyet Türk sporuna hakim olmasın diye. Galatasaray'ın haklarını savunmaktan imtina etmeyeceğimizi de bilmenizi isterim. TFF'den randevu isteyerek, yarın TFF'ye gideceğim.

ART NİYETLİ BİR HAKEM VARDI

Bugün, Nef Stadyumu'nda, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bunu tahmin etmemize rağmen, iyi niyetliyiz ya, bir şans verelim dedik. Son derece art niyetli, takımımızı yavaşlatan, bize kart ve kartlar vermeye çalışan bir saha yönetimi vardı.

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UYARI YAPMAK İSTİYORUM

Hakem performansının nasıl değerlendirildiğini göreceğiz. Sadece hakemlerin değil, gözlemcilerin de. TFF üyeleriyle ilgili de bir uyarı yapmak istiyorum. Bugün gelen TFF yetkilisi, nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi.

ATTIĞI GOLDEN SONRA...

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Fenerbahçe'nin galibiyetine bir gölge düşürmek istemiyorum onları iyi ağırlamak istedik. Ufak bir serzenişimi Ali Koç'a yaptım o da ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin attığı golden sonra bizim yedek kulübemizin önüne gelmesi de bu ortama katkı yapmamıştır

RAPORU İSTİYORUM

Bu toplantıda MHK başkanının olmasını ve Halil Umut Meler'in hakem raporunun da olmasını isteyeceğim. Bazı kulüpler el altından bunu alıyor. Biz bunun açıklanmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz

TOPLANTIYA DAVET EDECEĞİM

Yarın diğer başkanları da, arzu ederlerse, TFF ve MHK'yle yapacağım toplantıya davet edeceğim, hep birlikte gidelim. Bu tür iyi niyetli olmayan hareketler Türk futbolunun sorunu. Bunlar bugün bana, yarın sana olan şeyler. Hepimizin sorunu

YARIŞIN İÇİNDEYİZ

Biz ligde hala aynı yarışın içindeyiz. Bir mağlubiyet, bizi bu yarıştan koparmaz. Çok genç, yeni bir araya gelmiş, başarılı olacak bir takımımız var. Bu takım en az 5-6 sene birlikte oynayacak, yeni takviyelerle birlikte en tepeye oynayan, hatta Avrupa'da tepeye oynayan bir anlayışımız var. Biz, Galatasaray'ın geleceğini kurmaya çalışıyoruz.

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#Galatasaray#Burak Elmas#TFF

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