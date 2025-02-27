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Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu: 'Vincic tüy mü dikti?'

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Vincic
Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu: Vincic tüy mü dikti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 07:00

G.Saray Başkan Yardımcısı Yelkencioğlu, Slavko Vincic'e yapılan övgülere anlam veremediğini söyledi ve ekledi.

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G.Saray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Fenerbahçe’yle oynadıkları derbi maçı yöneten Sloven hakem Slavko Vincic’in fark yaratmadığını ve Türk hakemlerinden daha iyi bir yönetim göstermediğini savundu. Yelkencioğlu, Vincic’in performansının Okan Buruk tarafından beğenilmediği ancak Sloven hakemin yönetiminin kamuoyunda takdir kazandığı, hatta Beşiktaş ve Trabzonspor tarafından istenildiğinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

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SON BEŞ GÜNDE ÜÇ MAÇ YÖNETTi

“Trabzonspor ve Beşiktaş bu maçı görselerdi yabancı hakem istemeyebilirlerdi. Biz çok büyük özelliğini görmedik. Türk hakemlerimizden daha fazla ne yaptı, tüy mü dikti bilemiyorum. Topun oyunda kalma süresi Türk hakemlerle neredeyse aynı. Yapılan faullerde genellikle bizim aleyhimize diye gördük verilen kartlarda da öyle. Biz, federasyona ‘iyi hakem istiyoruz’ demiştik ama tek şartımız vardı. O da ‘bu olmasın’ demiştik. Özellikle bu hakem verildi. 5 günde 3 maç yönetti, bu da normal bir şey değil diye düşünüyorum.”

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Vincic

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