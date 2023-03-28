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Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Nicolo Zaniolo'nun transfer maliyetini açıkladı! "Fenerbahçe, Icardi ve Zaniolo'ya teklif yaptı"

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#Galatasaray#Erden Timur#Transfer
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Nicolo Zaniolonun transfer maliyetini açıkladı Fenerbahçe, Icardi ve Zanioloya teklif yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 21:13

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur gündeme dair açıklamalarda bulundu. Camia olarak depremzedelere yapılacak yardımlardan yeni yapılan transferlerin maliyetine kadar birçok konuda konuşan Timur, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalara ilişkin gelen soruyu da yanıtladı.

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Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, TV 100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında sarı kırmızılı takımın gündemine dair soruları yanıtladı.

Depremzedeler için kalıcı konut yaptıracaklarını kaydeden Timur, "En kolay şey birlik olmak, bizim memleketimizde zor anlarda birlik olunuyor. 7-8 yıldır gidiyorum afet olan bölgelere, bu büyük takımların muazzam bir gücü var ve bu gücü sadece futbolda kullanmak %90’ını heba etmek oluyor. Galatasaray’la birlikte NEF Vakfı olarak yapıyoruz. Kalıcı konut yaptıracağız, bazıları Hatay’da olacak. İki kademeli bir iş yapıyoruz. Sağ olsun Sayın Bakan Murat Kurum, çok vizyoner bir şeyle yaklaştı bu işin içine sivil toplumu da çok önemli mimarları da kattı. Her yok oluş yeni bir var oluş. Bari o insanları tekrardan kentlerine geri dönmeleri için daha nitelikli daha doğru bir planlama yapılsın. Önümüzdeki yıl, herkesin önemli miktardaki kazancını oralara vermesi gerekiyor." diye konuştu.

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"O MAÇ SONRASINDA ÇIKMAK YANLIŞTI"

Candaş Tolga Işık'ın "Eşiniz, 'Ligi bitirtmeyiz' lafınızdan sonra size çok kızmış, siz de sonrasında üzüldünüz ve özür dilediniz" sorusuna yanıt veren Erden Timur, "O maç sonrasında çıkmak yanlıştı, çok sinirliydim. Bir daha da çıkmam. Bizim de tecrübesizliğimiz... Kasıt, bu lig bu şekilde nasıl biter idi. Bizim de tabii tecrübesizliğimiz. Bir insanın sinirle bağırıp, çağırmasını hakaret bile ediyor olsa fikrini söylüyor diye yorumluyorum. Ondan sonra maksadını aştığını 3-4 defa söyledim. O günden sonra sadece bir defa Sivas maçından sonra çıktım. Benim söylediğim şey maksadını nasıl aştıysa, bunun sürekli gündeme gelmesi de maksat dışında. Eşim, 'Kendini gördün mü?' dedi. Bir arkadaşım söyledi, 'Ben bunu demedim' dedim. Birlikte izledik, demişim. Bu sanırım beni yıllarca takip edecek. İnsanın hissiyatını ifade etmesi bence çok doğru ama söylemek istemediği bir şeyi söylemesi ve sonrasında bunun hakkında özür dilemesi de doğru." şeklinde yanıt verdi.

"ANA AMACIMIZ SADECE GALATASARAY OLMAMALI"

Sporda başarılı olmak için gerekenlere dikkat çeken Timur, "Sporda bu kadar başarısızlığın sebebi niyet, kabiliyet değil. Öyle birbirinden şüphe duyan, herkesin niyet sorguladığı, birbirine en az güvenen toplumuz. Toplantılarda ‘Ana amacımız sadece Galatasaray olmamalı’ diyorum." dedi.

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ZANİOLO'NUN TOPLAM MALİYETİNİ AÇIKLADI

Yeni transfer Zaniolo'nun transfer maliyetine ilişkin konuşan Timur, "Zaniolo'nun sözleşmesindeki bonuslar... 526 bin Euro, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalırsak, Zaniolo'nun da bu maçların %50'sinde oynaması gerekiyor. Bunun tekrarlanması durumunda da aynı bonus. Çeyrek finale kalırsa yine 1 milyon, yarı finale kalırsa 1,5 gibi... Bu gibi, turnuva başarısına ve bu turnuvalarda Zaniolo'nun oynadığı maçların yüzdesine bağlı olarak bonuslar toplanırsa 30 milyon oluyor." dedi.

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Nicolo Zaniolonun transfer maliyetini açıkladı Fenerbahçe, Icardi ve Zanioloya teklif yaptı

FENERBAHÇE'NİN ZANIOLO VE ICARDİ TEKLİFLERİNİ AÇIKLADI

Fenerbahçe'nin Icardi ve Zaniolo'ya teklif yaptığını belirten Erden Timur, "Fenerbahçe, bizden çok daha fazla para teklif etti. Biz oyuncuyu ikna etmiştik, oyuncu da Galatasaray'da oynamak istedi. Fenerbahçe'nin teklifi 16 milyon Euro bonservis. Bonuslarla birlikte 21 milyon Euro. Gerçekleşebilir bonuslarla birlikte, bizim teklifimiz 17 milyon Euro olsun. Fenerbahçe'nin teklif ettiği net bonservis ile birlikte, aramızda 1 milyon euro fark var. Icardi transferinde de Fenerbahçe devreye girdi, Zaniolo'da da böyle oldu. Sonucunda biz aldık. Bunu söylemek zorunda olduğum için söylüyorum. Her şey söylendi. Efendilikten dolayı ses çıkarmıyoruz, bari ses etmeyin. Bu haberlerin de çıkarıldığını biliyorum. Menajerlerle aracılığı olan insanlar çıkarıyor." açıklamasını yaptı.

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#Galatasaray#Erden Timur#Transfer

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