Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu: 'Osimhen'in bonservisini almak için hazırda bekliyoruz!'

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 86'ya çıkardı ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, A Spor'a konuştu.

İşte Abdullah Kavucu'nun sözleri;

"KADROUMUZU DAHA DA GELİŞTİRMEMİZ LAZIM"

"Biz bu sene çok algılarla uğraştık, çok şeyle uğraştık. İçeride aile gibi bir ekibimiz var. Osimhen'in gelip bu kadar aile ortamında olması... Çok güzel bir birliktelik başardık. Başkanımızın liderliğinde çok zor olan 5. yıldızı kazandık. Ancak bizim işimiz bitmiyor, öyle bir kadro oluşturduk ki bu kadroyu koruyup, geliştirmemiz lazım. Reklam alanlarımızı geliştirdik, dünya çapında bir taraftar topluluğumuz var. Dünyadaki marka kulüplerin bizden tek farkı yayın gelirleri. Bunları başarmak için devamlı şampiyon olmanız lazım. İşimiz o kadar zor ki şimdi... Daha iyi bir ekiple Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz."

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"BONSERVİSİNİ ALMAK İÇİN HAZIRDA BEKLİYORUZ"

"Başkanımla ocak ayında Osimhen için konuştuk. Osimhen'e ocak ayında 'Biz seni çok istiyoruz, sakın bir yere gitme. Senin bonservisini almak için çalışıyoruz' dedik. Bunun için projeler geliştiriyoruz. O masaya oturmak için geliştirdik ve şu an o masadayız. Bonservisini almaya ve Avrupa'dan alacağı maaşları ödemeye hazır bir vaziyetteyiz."

"TRANSFERİ BİR KİŞİNİN YAPMASI LAZIM"

"Ocak ayında çok yıpratıldık. İki kişi yapıyormuş gibi gözüktü. Hem İbrahim ağabey hem de ben bu işi tek kişinin yapması gerektiğini başkanımıza söyledik. Farklı kişilerden transfer yapmamamız gerektiğinin farkına vardık. 18 tane yabancımız var, Nando'yu ikna etmeye çalıştık ama gitme taraftarı. Ailesini çocuklarını gönderdi. Mertens aynı şekilde gidiyor. Bu bölgelere transfer yapacağız. Birkaç bölge daha var. Bizden gitmek isteyenler var. Osimhen ile beraber farklı, Osimhen olmazsa farklı bir transfer planımız olacak."

"OKAN BURUK ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE BAŞARI İSTİYOR"

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"Okan Buruk ile gençlik arkadaşıyız. 'Hocam da hocam' diyorum... İnşallah 4. şampiyonluğu onunla beraber alacağız. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istiyoruz."