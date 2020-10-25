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GeriFutbol Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk’ün acı günü
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Haber Giriş: 25.10.2020 - 18:54 | Son Güncelleme:

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk’ün acı günü

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Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk’ün acı günü
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GSYİAD eski başkanı ve Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk’ün 78 yaşındaki annesi Fatma İşsever Öztürk, vefat etti.

Öztürk, annesi vefatını şu sözlerle duyurdu;

"Sevgili annem, hiçbir maçı kaçırmaz, kaybedersek kahrolur, aramaz, kazanırsak sevinçle telefona sarılırdı. Dün kaybettik. Bugün toprağa verdik. Yüreğimin koca bir parçası yaralı. Her Cimbom zaferini artık 2 kişilik kutlayacağım. Nur içinde yat güzel annem.’’

Fatma İşsever Öztürk, öğlen namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

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