Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk’ün acı günü
GSYİAD eski başkanı ve Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk’ün 78 yaşındaki annesi Fatma İşsever Öztürk, vefat etti.
Öztürk, annesi vefatını şu sözlerle duyurdu;
"Sevgili annem, hiçbir maçı kaçırmaz, kaybedersek kahrolur, aramaz, kazanırsak sevinçle telefona sarılırdı. Dün kaybettik. Bugün toprağa verdik. Yüreğimin koca bir parçası yaralı. Her Cimbom zaferini artık 2 kişilik kutlayacağım. Nur içinde yat güzel annem.’’
Fatma İşsever Öztürk, öğlen namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.
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