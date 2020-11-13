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GeriFutbol Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ten liste için yeni hamle
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Haber Giriş: 13.11.2020 - 09:31 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ten liste için yeni hamle

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Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ten liste için yeni hamle
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Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk'ün aday listesi şekilleniyor.

Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, Türk Telekom Stadı'ndaki GSYİAD lounge açılışına perşembe günü yönetiminde yer vermeyi düşündüğü Nihat Kırmızı ile birlikte katıldı.

Doğa Sigorta'nın sahibi olan Nihat Kırmızı hamlesinin ekonomik yönden güçlü bir mesaj olduğu belirtildi.

Öztürk, Prof. Dr. Emre Alkin ve Rıza Morovalı'yı da yönetimine girmesi için ikna etti. Diğer taraftan kulübün duayenlerinden Celal Açar'ın Metin Öztürk'ün çalışma ekibinde yer aldığı belirtildi.

 

Galatasarayda başkan adayı Metin Öztürkten liste için yeni hamle

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