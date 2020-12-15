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GeriFutbol Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk yönetime seslendi
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Haber Giriş: 15.12.2020 - 17:36 | Son Güncelleme:

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk yönetime seslendi

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Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk yönetime seslendi
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Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, yönetime seslendi.

Galatasaray Kulübü’nde başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk mevcut yönetime seslendi ve ‘Attığınız imzadan sonsuza kadar sorumlu olacaksınız’ dedi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Metin Öztürk, ''Enkaz edebiyatı yapıp, tepki oylarıyla seçilen, 3 senede Galatasarayımızı ileri taşıyacak tek bir projeyi dahi hayata geçiremeyen bu yönetim, görev süresinin bitmesine 5 ay kala, dikte edilen aşağıdaki şartları kabul ediyorsa, attıkları imzadan sonsuza kadar sorumlu olacaklardır.'' sözlerini kullandı.

Metin Öztürk'ün paylaştığı şartlar ise şu şekilde;

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk yönetime seslendi

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