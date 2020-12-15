Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk yönetime seslendi

Galatasaray Kulübü’nde başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk mevcut yönetime seslendi ve ‘Attığınız imzadan sonsuza kadar sorumlu olacaksınız’ dedi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Metin Öztürk, ''Enkaz edebiyatı yapıp, tepki oylarıyla seçilen, 3 senede Galatasarayımızı ileri taşıyacak tek bir projeyi dahi hayata geçiremeyen bu yönetim, görev süresinin bitmesine 5 ay kala, dikte edilen aşağıdaki şartları kabul ediyorsa, attıkları imzadan sonsuza kadar sorumlu olacaklardır.'' sözlerini kullandı.

Metin Öztürk'ün paylaştığı şartlar ise şu şekilde;