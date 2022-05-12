Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: Transfer çalışmaları yapıyoruz, aday çıkarsa sandıkta dersini alır

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Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün toplantı çıkışı yaptığı açıklamalar şu şekilde:

30 Nisan ile 30 Haziran arasında 2 aylık bir süreç vardı. Şimdi 11 Haziran'da seçildiğimizi ve mazbatayı 15 Haziran'da aldığımızı düşünün 15 gün var. Bu süreç içinde transferlerin tamamlanması, hocanın yolu ayırmayı düşündükleri varsa onları göndermek, kampın planlanması.. Çok az bir süre kalıyor. Şu anda biz ve büyük ihtimalle diğer başkan adayı da seçilmiş gibi transfer çalışmalarıyla ilgili mutlaka ekiplerini çalıştıracaktır. Mevcut yönetimden bilgi alıyoruz. Onların çalışmaları varsa onları da değerlendireceğiz.

"İYİ GİDEN BRANŞLARDA DÜZENİ KORUMA TARAFTARIYIZ"

Bir yandan voleybol, basketbol ve amatör branşlarımız var. Galatasaray bir spor kulübüdür, tek başına futobl değil. Futbol ana dinamomuz. Biz dedik ki bu kıymetli zamanı seçim çalışmasıyla heba etmeyelim, yönetim çalışmasıyla devam edelim. Yönetim olarak tam gaz çalışıyoruz. Ara ara kulüpten bilgi istiyoruz, onları da alıyoruz. Voleybol iyi gidiyor, basketbol iyi gidiyor. Biz de fikri katkılarımızı yapıyoruz. Özellikle basketbolda ve voleybolda iyi giden düzenin ve oradaki ekiplerin devam etmesini istiyoruz. Amacımız biizm tanıdıklarımızın orada olması değil, Galatasaray'ın iyi gitmesi. Her branş için geçerli bu. Bizi iyi götüren herkese destek olacağız, devam etmelerini isteyeceğiz.

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"FUTBOLDA YENİDEN YAPILANMA OLACAK"

Futbolla ilgili henüz bizden bilgi istemediler, kendileri de bilgi arz etmediler. Zaten çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Onlar da sezon sonunda mevcut hocanın rapor sunmasını bekliyorlar. O raporu bizimle paylaşacaklardır. Bu süreçte mevcut yönetimle bir sıkıntı yaşamadık. Futbolda mutlaka yeni bir yapılanma olacak. Sonuçlar kötü yönetildiğini gösteriyor. Kötü yönetilenin devamı olmaz. Futbol dışındaki konularda yönetimin mevcut düzenine dokunmayacağız.

"ADAY ÇIKARSA SANDIKTA GEREKEN DERSİ ALIR"

Hukuken yeni bir aday çıkabilir ama Galatasaray Lisesi gibi bir kültür yuvasından çıkan bir değerler silsilesinde bu tür kapı arkası işler şık karşılanmaz, sandıkta gereken dersi alır. Galatasaray’ın artık yeni bir kaosa değil, birliğe beraberliğe ihtiyacı var. Kavgaya değil, barışa ihtiyacı var. Artık taraftar da, üye de tüm kamuoyu da Galatasaray’ın neleri yapacağını görmek istiyor. Bizi kimin başkan olacağından çok, Galatasaray’ın gelecekte elde edeceği başarılar ilgilendiriyor. Biz şahsen yönetmeye geliyoruz, projelerimizle, ekibimizle. Yoksa Galatasaray’ın bugün de başkanı var. Dün de vardı. Yarın da olacak. Başkanın adından çok bence 117 yıllık felsefenin daha ileriye taşınması önemli. Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum. İki adayın dışında çıkacak aday Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur. Şovunu yapmış olur, 3 gün, 5 gün. Ondan sonra hangi yüzle bizlerin arasına oturur, yaptığı kaosun sonuçlarını tartmaz mı bilmiyorum. Mutlaka tartacaktır ve 3. bir aday çıkmayacaktır. Çıkan adayı Galatasaray kendi tarihi içinde yok edecektir.

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