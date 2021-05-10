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GeriFutbol Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk, kurul üyeleriyle bir araya geldi
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Futbol
Haber Giriş: 10.05.2021 - 20:15 | Son Güncelleme:

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk, kurul üyeleriyle bir araya geldi

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Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk, kurul üyeleriyle bir araya geldi

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk, adaylık başvuru sürecinin ardından ilk kez Yönetim Kurulu, Sicil Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Metin Öztürk, kurul üyeleri ile yaklaşık iki saat süren toplantıda gündeme ilişkin konuları ele alıp seçim çalışmalarını değerlendirdi.

Metin Öztürk tüm kurul üyeleri ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtip, "İlk kez tüm kurullar bir araya geldi. Hepimiz daha güçlü Galatasaray için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk, kurul üyeleriyle bir araya geldi

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