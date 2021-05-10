Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk, kurul üyeleriyle bir araya geldi

Metin Öztürk, kurul üyeleri ile yaklaşık iki saat süren toplantıda gündeme ilişkin konuları ele alıp seçim çalışmalarını değerlendirdi.

Metin Öztürk tüm kurul üyeleri ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtip, "İlk kez tüm kurullar bir araya geldi. Hepimiz daha güçlü Galatasaray için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.