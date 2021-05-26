Galatasaray başkan adayı Işın Çelebi'den birlik çağrısı

Yaptığı açıklamada Galatasaray tarihinde ilk kez altı adaylı bir seçim sürecine girildiğini belirten Çelebi, sarı-kırmızılı camianın yol ayrımında olduğunu aktardı.

Bölünmüşlük durumunun devam etmesi halinde tehlikeli bir sürecin yaşanacağını kaydeden Çelebi şu ifadeleri kullandı:



"Bana göre Galatasaray camiası çok önemli ve tarihi bir yol ayrımında. Tercihini barıştan ve huzurdan, birlik beraberlikten yana yaparsa başarı gelir. Ancak bölünmüşlük devam eder, çatışma ve kavga ortamı derinleşirse büyük tehlike bizi beklemektedir. İçinde bulunduğumuz çok adaylı seçim süreci, dünyadaki genel sağlık şartları da göz önüne alındığında, Galatasaray'a hizmet etmeyecek bir ortama doğru bizi sürüklemektedir. Dünya üzerinde hiç bir kurum çatışmalar ve kavgalarla ayakta kalamamıştır. Bunun birçok örneğini siyasi hayatta ve iş dünyasında yaşadık. Bu şartlarda tüm adaylar görüş birliği sağlamak, birlik ve beraberliği temin etmek için bir araya gelmeli, ortak bir çözüm yolu bulmalıdır."



Galatasaray'da barış ve huzuru sağlamak amacıyla her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Çelebi, "Ortak paydamız Galatasaray'a fayda sağlamak için kalbi sarı kırmızı atan herkesi özveride bulunmaya davet ediyoruz. Başarıya ulaşmak için birlikte olmalıyız. Bu kapsamda tüm adaylara 27 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu müze girişi önünde buluşmayı ve bu duruma çözüm bulmayı öneriyorum." şeklinde görüş belirtti.