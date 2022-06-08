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Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: 'Hayal satmıyoruz'

#Galatasaray#Eşref Hamamcıoğlu#Seçim
Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: Hayal satmıyoruz

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, lansman toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde başkan adaylarının çalışmaları devam ediyor.

Adaylardan Eşref Hamamcıoğlu, gerçekleşen lansmanda açıklamalar yaptı.

İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun sözleri;

Konuşmamızın odak noktası insan olacak. O kadar gayrimenkulden konuştuk ki, asıl değeri olan insanı unuttuk. Maddi değerler elbette önemli ama insani değerlerimiz de ihmal edilmemeli.

İYİ KULLANAMIYORUZ

Uzun zamandır kaynaklarımızı iyi kullanamıyoruz. Hem insan, hem para kaynaklarımızı, hem de varlıklarımızı. En önemli kaynağımız insan. Üyelerimiz en değerli insan kaynağı diyoruz ama bir türlü harekete geçiremiyoruz

ROTAMIZ BELLİ

Bizim rotamız belli. Varmak istediğimiz yer çok net. Güçlü bir yönetim olursak hiç kimse önümüzde duramaz. Galatasaray'ın tekrar gurur duyacağı organizasyon haline gelmesi kolay olacaktır.

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HAYAL SATMIYORUZ

Şunu söylemek istiyorum. 1 senede 250 milyon dolar borcu kapatacağız, şu kadar kasa kolaylığı sağlayacağız, bu kadar gayrimenkul satacağız diye bir vaadimiz olamaz. Hayal satmıyoruz.

AYNI FİLMİ GÖRMEYE HAZIR MISINIZ?

2015 ve 2018'i hatırlayın. O zaman da kasa kolaylığı, gayrimenkul satışı ve Galatasaray'ı borç batacağından kurtaracağız dendi. Değerli Galatasaraylılar, ikinci defa aynı filmi görmeye hazır mısınız?

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